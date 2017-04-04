Lübnan'dan Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tepki

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile El-Müstakbel Hareketi, Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal silah saldırılarını kınadı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Avn, "Kitle imha silahlarının kullanımının yasaklanmasını öngören tüm sözleşme ve anlaşmalara imza atan Lübnan, herhangi bir gücün bu silahı kullanmasını kınamaktadır." ifadesini kullandı.
Avn, uluslararası toplumu, İsrail ile bu anlaşmaları imzalamayan ülkeleri, ülkelerindeki nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetimine açmaya zorlamaya çağırdı.
Başbakan Saad el-Hariri'nin lideri olduğu El-Müstakbel Hareketi Siyasi Bürosu'ndan yapılan açıklamada ise Han Şeyhun'daki saldırılar, "Bu vahşi suç, yıllardır devam eden, bölgesel ve uluslararası güçlerin de dahil olduğu ve dünyanın gözü önünde işlenen aşağılık suçlar dizisinin bir halkasıdır." ifadesiyle kınandı.
"Esed ile ona destek verenlerin tiranlığı karşısında" Suriyelilere destek mesajı verilen açıklamada, Esed rejiminin dizginlenmesi ve Suriyelilerin acılarının sona erdirilmesini amaçlayan her türlü planın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.
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Suriye rejimine ABD tarafından yapılan saldırıyla ilgili, Rusya'nın "üste sadece 23 hedefin vurulduğunu 36 füzenin ise isabet etmediği" iddiasına ABD'nin üst düzey askeri istihbarat yetkililerinden "Planımızda 59 ayrı noktayı vurmak vardı, hepsini vurduk" cevabı geldi
Lübnan El-Müstakbel Hareketi'nin, Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal silah saldırılarına ilişkin açıklamasında "Bu vahşi suç, yıllardır devam eden, bölgesel ve uluslararası güçlerin de dahil olduğu aşağılık suçlar dizisinin bir halkasıdır" denildi
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