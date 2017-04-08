Lice'de 3 gündür süren terör operasyonu tamamlandı | FOTO

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi güney kırsalında barınan ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi, örgüt üyelerine ait silah ve mühimmatın ele geçirilmesi, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenlerin bulunması, bölgedeki yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 5 Nisan'da saat 22.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut Müşterek Operasyonu"nun 7 Nisan'da başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Operasyonda, 2 M-16 piyade tüfeği, 28 kalaşnikof piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 5 makineli tabanca, 7 tabanca, 5 keskin nişancı dürbünü, 7 RPG-7 roketatar, av tüfeği, 2 gündüz görüş dürbünü, holografik nişan aleti, 16 RPG-7 mühimmatı, 4 RPG-7 sevk fişeği, 106 av tüfeği fişeği, 12,7 mm'lik 605 uçaksavar mühimmatı, 11 bin 192 fişek, 126 şarjör, İncil, 3 büyük telsiz, 6 el telsizi, 17 el bombası, 2 balistik yelek, 33 terörist kıyafeti, 45 çift ayakkabı, 62 şemsiye, 2 kamera, lazer yazıcı, yaklaşık 950 kilogram muhtelif yiyecek maddesi, çok sayıda tıbbi ve yaşam ve malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.
İlçeye bağlı 3 köy ve bir mezrada, 42 ev ve eklentisinde yapılan aramada PKK mensuplarına ait 12 sığınak ve bir barınak tespit edildiği, bunların imha edildiği kaydedilen açıklamada, teröristlerce bin 80 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanan 22 el yapımı patlayıcı düzeneği, oksijen tüpü ve 25 mutfak tüpünün tahrip edildiği aktarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü personelince 10 yol kontrol noktasında 268 araç ve 752 kişinin sorgulamasında kayıp şahıs olarak aranan bir kişinin yakalandığı, 14 kişinin 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılarak serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, narko terörle mücadele kapsamında kenevir ekim alanlarını sulamak için kullanılan 2 sulama motoru ile 648 kilogram toz, 144 kilogram kubar olmak üzere 792 kilogram esrar ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla barınak ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemelerinin yerinde imha edildiği, silah, mühimmat ile uyuşturucunun ise muhafaza altına alındığı ifade edildi.
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik düzenlenen "Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut Müşterek Operasyonu" tamamlandı
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