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ABD'den Rusya'nın 'füzelerin 23'ü isabet etti' iddiasına cevap
ABD'den Rusya'nın 'füzelerin 23'ü isabet etti' iddiasına cevap

Suriye rejimine ABD tarafından yapılan saldırıyla ilgili, Rusya'nın "üste sadece 23 hedefin vurulduğunu 36 füzenin ise isabet etmediği" iddiasına ABD'nin üst düzey askeri istihbarat yetkililerinden "Planımızda 59 ayrı noktayı vurmak vardı, hepsini vurduk" cevabı geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD askeri istihbarat yetkilileri Suriye rejimine ait Humus kenti yakınlarındaki Şayrat hava üssüne yapılan füze saldırısında 59 ayrı noktayı vurduklarını ve 20 uçak ile bir karadan havaya füze (SAM) sistemi ve bir radar sistemini yok ettiklerini açıkladı.

ABD’nin üst düzey askeri istihbarat yetkilileri Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilere, Suriye rejimine ait Şaryat hava üssüne 59 Tomahawk füzesi ile yapılan saldırıyı anlattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililerden biri, ABD ordusunun çok seçenekli bir askeri planı 5 Nisan itibariyle hazırladığını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın perşembe günü öğleden sonra askeri harekat talimatını verdiğini belirtti.

Yetkili, söz konusu seçeneklerin 4.30’da Ulusal Güvenlik Konseyine iletildiğini ve Trump’ın Şayrat Hava Üssü'ne saldırı seçeneğini tercih ettiğini kaydetti.

Trump’ın seçtiği planın 4 saat içerisinde uygulamaya konulduğunu ifade eden yetkili bu süre zarfında da Rusların bilgilendirildiğini kaydetti.

Yetkili, uçakların yanı sıra üste bulunan tek hava savunma sistemini ve radar sistemini vurduklarını açıkladı.

Rusya ile güvenli kanal üzerinden görüştüklerini ifade eden yetkili, Rusya’nın söz konusu kanalı kapattıkları yönündeki iddialara ilişkin, kanalın açık olduğunu ve saldırıdan sonra da kullanıldığını ifade etti.

"FÜZELERİN 23'ÜNÜN İSABET ETTİĞİ İDDİALARI YANLIŞ"

Rusya’nın üste sadece 23 hedefin vurulduğunu 36 füzenin ise isabet etmediğine yönelik iddialarına cevap veren yetkili "Planımızda 59 ayrı noktayı vurmak vardı, hepsini vurduk." dedi.

Yetkili toplamda 60 füze kullandıklarını, biri kısa bir süre sonra patlarken bir füzenin de arıza vermesi üzerine sistemden ayrılmadan çıkarıldığını, yerine başka bir füzenin konulduğunu ifade etti.

Rusya’nın hava savunma sistemlerinin füzeleri durdurabileceğini ifade eden yetkili Rusların neden söz konusu sistemleri devreye sokmadıkları yönündeki sorulara cevap vermedi.

Yetkililer açıklamalarında Esed rejimin gerçekleştirdiği kimyasal saldırı ile ilgili detaylara da yer verdi.

"BİRDEN ÇOK KİMYASAL SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

ABD istihbarat yetkilisi, rejimin Hama’da muhaliflerin yoğun baskısı altında olduğunu ve neredeyse Hama’daki hava üssünü kaybetmek üzere olduklarından dolayı kimyasal silah kullanmaya kalkıştığını söyledi.

Kimyasal saldırıyı “Savaş alanındaki umutsuzluktan dolayı verilmiş bir karar” olarak niteleyen yetkili Beşar Esed rejiminin çok üst düzey yetkililerinin kimyasal saldırı kararında rol oynadıklarını tespit ettiklerini söyledi.

25 Mart’tan 4 Nisan’a kadar Suriye rejiminin birden çok kimyasal saldırı gerçekleştirdiğini öne süren istihbarat yetkilisi, rejimin 25 Mart'ta Hama kentinde klor gazı kullandığını, 30 Mart’ta da tanımlanamayan bir kimyasal ile yine Hama’da saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Yetkili “4 Nisan’da rejimin Han Şeyhun’da 2013 yılından beri en büyük kimyasal saldırısını gerçekleştirdiğini gördük.” dedi. 

"FİZİKİ MUAYENELERDE SİNİR GAZI TESPİT EDİLDİ"

Yetkili şöyle devam etti:

“Han Şeyhun’da sarin gibi sinir gazı olan bir kimyasal mühimmatın kullandığı konusunda kanaatimiz yüksek. Belirtiler sinir gazına maruz kalma belirtileri ile uyumlu görünüyor. Hastalar yerel doktorlar tarafından muayene edildi. Sivil toplum kuruluşları fiziki muayenelerde sinir gazı tespit ettiklerini bildirdi ve Dünya Sağlık Örgütü de bu bilgiyi doğruladı.”

Kimyasal silah saldırısının yerel saatle 06.50 civarında meydana geldiğini ve bombanın bir caddeye bırakıldığına dair ellerinde görsel malzeme olduğunu ifade eden istihbarat yetkilisi saat 07.00 civarından ise aynı mahalleden ölü ve yaralıların hastanelere taşındığını ifade etti.

"O ÜSTE REJİMİN KİMYASAL SİLAH UZMANLARININ KİMYASAL SİLAH UZMANLARININ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Esed rejimin kimyasal silah konusunda kabiliyetinin olduğunu ve bu konuda da destek de aldığını bildiklerini ifade eden yetkili Şayrat hava üssünün Han Şeyhun saldırısındaki rolü ile ilgili şunları ifade etti:

“Şayrat hava üssünün özellikle de 2013 öncesinde rejimin kimyasal faaliyetleri ile ilişkili olduğunu biliyoruz ve o üste rejimin kimyasal silah uzmanlarının olduğunu biliyoruz. Bahsettiğim her bir saldırıda Rus yapımı Suriye uçaklarının söz konusu bölgelerin üzerine olduğunu biliyoruz.”

Gazetecilerle Suriye uçaklarının Han Şeyhun saldırısında tespit edilen radar izleriyle ilgili bir grafik paylaşan yetkili yüzlerce insanın yaralanmasına ve onlarcasının da ölümüne neden olan kimyasal saldırının Şaryat hava üssünden kalkan uçaklarla gerçekleştirildiğini ifade etti.

RUSLARIN İDDİALARI ASILSIZ

Rus makamlarının muhaliflerin kimyasal silah ürettikleri bir tesisin vurulması iddialarına da değinen yetkili, gazetecilerle paylaştığı havadan çekilmiş bir fotoğrafta vurulan yerin bir bina olmadığını, bombanın bir caddenin ortasına bırakıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Yetkili, “Rusların kimyasal silah tesisi ile ilgili haberlerde saldırının saat 11.30 -12.30 arasında gerçekleştirildiğini belirtiyorlar. Ancak kimyasal gazdan etkilenen hastaların hastaneye 7.00’da geldiğini biliyoruz yani Rusların bahsettiği saldırıdan bir kaç saat önce.” dedi.

Siviller hastaneye akın ettiği sırada bir insansız hava aracının (İHA) hastanenin üzerinde keşif yaptığını ve kısa bir süre sonra da Rus yapımı olduğunu tespit ettikleri ancak Rusya’nın mı veya rejimin mi olduğunu tespit edemedikleri bir hava saldırısının söz konusu olduğunu ifade eden yetkili, o uçağın kime ait olduğunu tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.   



İlgili Konular abd suriye müdahale ABD Şaryat hava üssü
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