Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile 'güvenli bölge'yi görüştü

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım, dün gece ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile telefonda görüştü.
Yıldırım, görüşmede, Suriye rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırıyla işlediği insanlık suçuna ABD tarafından dün sabah verilen zamanlı karşılığın insanlık vicdanına ve dünya kamuoyunun hislerine tercüman olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin stratejik ortağı ABD'den Suriye meselesine daha fazla ağırlık koymasını beklediklerini ve bu yolda her türlü desteği vermeye de hazır olduklarını belirtti.
Başbakan Yıldırım ayrıca, bu gelişmeler ışığında Türkiye'ye doğru bir göç hareketi ihtimalini de göz önünde bulundurarak Suriye'de güvenli bölge tesis edilmesi seçeneği üzerinde daha fazla durulması gerektiğini de vurguladı.
ABD Başkan Yardımcısı Pence ise Türkiye'nin ABD'ye verdiği destek için teşekkür etti.
Türkiye ile diyalog ve iş birliğine önem verdiklerini vurgulayan Pence, Suriye'deki sınamalar karşısında iş birliğinin gelecek dönem daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini ve Suriye'deki insani krizi de göz önünde bulunduracaklarını kaydetti.
Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD Başkanı Trump'ın ve kendisinin selam ve iyi dileklerinin iletilmesini rica etti.
Kar yağışı, TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 48 eski polisten 38'i gözaltına alındı
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Trabzon'un Maçka ilçesindeki programı sırasında söylediği sözler üzerine idari inceleme başlatıldığı bildirildi
Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile telefon görüşmesinde, Türkiye'ye doğru bir göç hareketi ihtimalini de göz önünde bulundurarak Suriye'de güvenli bölge tesis edilmesi seçeneği üzerinde daha fazla durulması gerektiğini vurguladı
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik düzenlenen "Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut Müşterek Operasyonu" tamamlandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Suriye'nin Humus vilayetindeki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısı Chicago'da protesto edildi
Batı Akdeniz'de yarın sabaha kadar sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor
Aksaray'da, 3,11 derecelik eğikliğinden dolayı dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Anadolu Selçuklu eseri Eğri Minare'de, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışması yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize tehditler sınırlarımız dışından geldiği için mücadelemizi oralara taşımak zorunda kaldık. Türkiye kendi güvenliğini kendisi sağlayacak imkanlara sahiptir." dedi.
BBP Genel Başkanı Destici: "Biz kararımızı verdik. BBP olarak biz darbe anayasasının yanında durmayacağız. Kenan Evren sisteminin yanında durmadık, durmayacağız. Biz milletin sisteminin yanında duracağız." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr ile telefonda görüştü
Adana'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine katılmak için yola çıkan bir grup genci taşıyan midibüs kaza yaptı. Şarampole devrilen midibüste 3 lise öğrencisi hayatını kaybetti
Anayasa değişikliği için oy verme işleminin başladığı 17 ülke ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren 915 bin 49 oy kullanıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması ile ilgili, "Masumlara alçakça saldıran, bebeklere zehirli gaz fırlatan Esad yönetimi layığını bulmuş, cevabını almıştır." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 16 Nisan'daki seçimin ardından 17 Nisan'da okulların tatil olacağını açıkladı
Başbakan Binali Yıldırım, helikopterle Cizre'den Şırnak'a gelirken havada kendisine eşlik eden Atak helikopterini selamladı