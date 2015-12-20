11:14, 08 Nisan 2017 Cumartesi

CHP Milletvekili Özkan'ın sözleriyle ilgili idari inceleme





CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Trabzon'un Maçka ilçesindeki programı sırasında söylediği sözler üzerine idari inceleme başlatıldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Trabzon'un Maçka ilçesindeki programı sırasında söylediği sözler üzerine idari inceleme başlatıldığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Özkan'ın ilçede dün gerçekleştirilen programdaki konuşmasına ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "İlimiz Maçka ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi seçim otobüsü üzerinde konuşma yapmakta olan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sinirli bir şekilde, kamu düzeni ve güvenliği ve aynı zamanda parti heyetinin de güvenliğini sağlamakla görevli olan sivil giyimli güvenlik görevlilerine yönelik sarf ettiği, sosyal medyada ve kamuoyu gündeminde yer alan sözler ile oluşan hadise hususunda idari inceleme başlatılmış olup, safahata göre adli işlem yapılması hususunda gerekli girişimde bulunulacaktır."

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