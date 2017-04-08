Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:37, 08 Nisan 2017 Cumartesi
Asya
11:24, 08 Nisan 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Astana görüşmelerinin ev sahibinden Suriye çağrısı
Astana görüşmelerinin ev sahibinden Suriye çağrısı

Kazakistan, Astana sürecinin garantör ülkelerini Suriye'deki çatışmaların daha da artmaması için her türlü çabayı göstermeye çağırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan, Astana sürecinin garantör ülkelerine çatışmanın daha da artmaması için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye’deki gerginliğin artmasından ciddi endişe duyulduğunu belirtilerek, "Kazakistan, insanlık dışı ve insancıl prensiplere aykırı olan kitle imha silahlarının kullanılmasını şiddetle kınıyor. Suçluların sorumluluk altına alınması için Birleşmiş Milletlerin gözetiminde bu olayın kapsamlı bir şekilde objektif ve tarafsız incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çatışmanın tırmanması ve tarafların pozisyonlarının sertleşmesinin Cenevre ve Astana müzakereleri dahil olmak üzere bugüne kadar uluslararası toplumun terörle mücadelede vardıkları anlaşmaları tehlikeye sokarak, Suriye topraklarında kapsamlı uyum ve barışın sağlanmasını ertelediği bildirildi.

Suriye rejimiyle askeri muhalif grupları arasındaki 30 Aralık 2016 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasının korunması ve pekiştirilmesinin önemi vurgulanan açıklamada, “Astana sürecinin garantör ülkelerini çatışmanın daha da artmasını önlemek için her türlü çabayı göstermeye çağırıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kazakistan’ın Suriye krizinin ancak diyalog ve uzlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğini düşündüğünü ve Astana süreci kapsamında Suriye rejimi ve askeri muhalif gruplar arasında doğrudan ateşkes görüşmelerinin devam ettirilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.



İlgili Konular Kazakistan Astana Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Astana görüşmelerinin ev sahibinden Suriye çağrısı
Astana görüşmelerinin ev sahibinden Suriye çağrısı

Kazakistan, Astana sürecinin garantör ülkelerini Suriye'deki çatışmaların daha da artmaması için her türlü çabayı göstermeye çağırdı
ABD'den Rusya'nın 'füzelerin 23'ü isabet etti' iddiasına cevap
ABD'den Rusya'nın 'füzelerin 23'ü isabet etti' iddiasına cevap

Suriye rejimine ABD tarafından yapılan saldırıyla ilgili, Rusya'nın "üste sadece 23 hedefin vurulduğunu 36 füzenin ise isabet etmediği" iddiasına ABD'nin üst düzey askeri istihbarat yetkililerinden "Planımızda 59 ayrı noktayı vurmak vardı, hepsini vurduk" cevabı geldi
Lübnan'dan Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tepki
Lübnan'dan Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tepki

Lübnan El-Müstakbel Hareketi'nin, Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal silah saldırılarına ilişkin açıklamasında "Bu vahşi suç, yıllardır devam eden, bölgesel ve uluslararası güçlerin de dahil olduğu aşağılık suçlar dizisinin bir halkasıdır" denildi
Rusya'nın talebiyle Suriye ateşkes grubu 'acil' toplandı
Rusya'nın talebiyle Suriye ateşkes grubu 'acil' toplandı

Suriye ateşkes grubu, Rusya'nın talebi üzerine İsviçre'nin Cenevre kentinde acil olarak toplandı
ÖSO'dan 'Esed rejimine karşı saldırılar sürsün' çağrısı
ÖSO'dan 'Esed rejimine karşı saldırılar sürsün' çağrısı

ABD'nin füze saldırısını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Özgür Suriye Ordusu, rejimin halka karşı yürüttüğü savaşın engellenmesi için askeri saldırıların devamı çağrısı yaptı
Esed rejimi Dera ve Şam'ı bombalıyor
Esed rejimi Dera ve Şam'ı bombalıyor

Suriye'de Esed rejiminin, Dera ve Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı
BMGK ABD'nin Suriye'ye operasyonu için acil toplanacak
BMGK ABD'nin Suriye'ye operasyonu için acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ABD'nin askeri operasyonunu görüşmek için acil toplantı kararı aldı
BM'den Suriye çağrısı
BM'den Suriye çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "Suriye halkının acılarını derinleştirebilecek her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulunuyorum" dedi
Rusya Başbakanı ABD ile çatışmaya ramak kaldı
Rusya Başbakanı: ABD ile çatışmaya ramak kaldı!

Rusya Başbakanı Medvedev, "Trump'ın Suriye'ye yaptığı saldırılar, ABD'yi Rusya ile askeri çatışma riskini 'santimlere' yaklaştırdı!" dedi
Dünyada 322 milyon kişi depresyonda
Dünyada 322 milyon kişi depresyonda

DSÖ'nün yayımladığı rapora göre, depresyonda olan kişi sayısı dünya genelinde 322 milyon, Türkiye'de ise 3 milyonun üzerinde
Filistin'de gösterilere müdahale
Filistin'de gösterilere müdahale

İsrail askerlerinin, Yahudi yerleşim birimleri ve ayrım duvarı karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu bazı Filistinliler yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi
AP'den Esed rejimi yetkilisine giriş yasağı
AP'den Esed rejimi yetkilisine giriş yasağı

AP Başkanı Tajani, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sosan'ın parlamentoya girişini yasakladı, Suriye rejimi lehine bir konferansı iptal etti
İsveç'te kamyonlu terör saldırısı 4 ölü FOTO
İsveç'te kamyonlu terör saldırısı: 4 ölü | FOTO

İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonun büyük bir mağazaya dalması sonucu 4 kişi hayatı kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'den ABD'ye 'tam destek'
Birleşik Arap Emirlikleri'den ABD'ye 'tam destek'

Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse düzenlediği operasyonlara "tam destek" verdiğini açıkladı
Almanya'dan iki imamın DİTİB'e şikayetine red
Almanya'dan iki imamın DİTİB'e şikayetine red

Köln İş Mahkemesi, iki imamın işten çıkarıldıkları DİTİB'e yönelik şikâyet başvurusunu reddetti
Fitch Güney Afrika'nın notunu indirdi
Fitch, Güney Afrika'nın notunu indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, artan politik riskleri gerekçe göstererek Güney Afrika'nın kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına çekti

Haberler

ABD'nin Suriye'ye füze saldırısına Chicago'da protesto
ABD'nin Suriye'ye füze saldırısına Chicago'da protesto

Lübnan'dan Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tepki
Lübnan'dan Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tepki

Rusya'nın talebiyle Suriye ateşkes grubu 'acil' toplandı
Rusya'nın talebiyle Suriye ateşkes grubu 'acil' toplandı

ÖSO'dan 'Esed rejimine karşı saldırılar sürsün' çağrısı
ÖSO'dan 'Esed rejimine karşı saldırılar sürsün' çağrısı

Esed rejimi Dera ve Şam'ı bombalıyor
Esed rejimi Dera ve Şam'ı bombalıyor

BMGK ABD'nin Suriye'ye operasyonu için acil toplanacak
BMGK ABD'nin Suriye'ye operasyonu için acil toplanacak

BM'den Suriye çağrısı
BM'den Suriye çağrısı

Rusya, Suriye'nin savunma sistemini güçlendirecek
Rusya Suriye'nin savunma sistemini güçlendirecek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 