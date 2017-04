11:37, 08 Nisan 2017 Cumartesi

Adil Öksüz her darbe toplantısı sonrası ABD'ye gitmiş

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianamede, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile darbenin sivil yöneticilerinin darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Kasım 2015'teki genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin hemen ardından, FETÖ/PDY kurucusu ve elebaşıları tarafından darbeyi organize edecek kişilerin belirlendiği, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış örgüt elemanlarıyla irtibat kurmakla görevlendirildikleri belirtildi.

İddianameye göre, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz, darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında 34 SIR 49 plakalı aracıyla 27 Aralık 2015, 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat,14 Mart, 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara'ya geldi.

Başkentte örgüte bağlı rütbeli askerlerin de katıldığı darbeye hazırlık toplantıları gerçekleştiren Öksüz'ün seyahat verilerini inceleyen polis, şüphelinin, darbe planlaması yaptıkları her toplantıdan sonra yurt dışına çıktığını tespit etti.

Ankara'da darbeye hazırlık toplantılarına 27 Aralık 2015'te başlayan Öksüz, 31 Aralık 2015'te İngiltere'ye gitti. Aynı dönemde sivil şüphelilerden eski Kaynak Kağıt AŞ Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın da İngiltere'de bulunduğu belirlendi. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, darbe teşebbüsünden önce 11 Temmuz 2016'da aynı uçakla ABD'ye gitti. Öksüz ve Batmaz, 13 Temmuz 2016'da yine aynı uçakla Türkiye'ye döndü. Bu tarihler arasında şüphelilerden İdris Aksoy da İngiltere'ye seyahat etti.

Öksüz, 20 Haziran 2016'da öğretmenlikten istifa eden ve film şirketinde çalışan Nurettin Oruç ile aynı gün yurt dışına çıkarak ABD'ye gitti. Öksüz, 25 Haziran 2016'da Hakan Çiçek ile aynı gün farklı sefer sayılı uçaklarla ABD'den Türkiye'ye geldi. Batmaz ve Oruç'un da Almanya'dan Türkiye'ye döndükleri tespit edildi. Oruç, bu tarihte Almanya üzerinden ABD'ye gidip, yine Almanya üzerinden Türkiye'ye döndüğünü itiraf etti.

Öksüz, 17 Mart 2016'da ABD'ye gitti ve 21 Mart'ta Türkiye'ye döndü. Bu tarihlerde şüphelilerden Batmaz, Çiçek, Hamza Aras ve Hakan Karakuş'un ABD'de oldukları, Oruç'un Almanya üzerinden ABD'ye gittiği, İdris Aksoy ve Kubilay Selçuk'un İngiltere, Engin Yetkin'in de İspanya'da bulundukları belirlendi.

Adil Öksüz, 31 Aralık 2015'te Kemal Batmaz'dan bir gün önce İngiltere'ye gitti ve 1 Ocak 2016'da İngiltere'den Türkiye'ye giriş yaptı. Bu tarihlerde Çiçek ABD, Nurettin Oruç Almanya, Kemal Akçınar da Pakistan'a seyahat etti.

Öksüz, 14 Kasım 2015'te de ABD'ye gitti. Bu tarihte darbe şüphelilerinden Osman Nuri Gür ve Halil Özdemir'in ABD'de, Mustafa Bağatur ve Aydemir Taşçı'nın da Almanya'da oldukları tespit edildi.

25 Haziran 2015'te Güney Afrika'ya giden Öksüz, 29 Haziran'da Türkiye'ye geldi. Darbe şüphelisi Adil Öksüz, 26 Mayıs 2015'te ABD'ye gitti ve 28 Temmuz 2015'te Türkiye'ye döndü. Bu tarihlerde Batmaz, Oruç ve Murat Çınar'ın Almanya'da bulundukları belirlendi.

Öksüz, 14 Şubat 2015'te Almanya'ya gitti ve 15 Şubat'ta Almanya'dan Türkiye'ye girdi. Bu seyahat, Batmaz'ın Almanya seyahatinden 3 gün sonra gerçekleşti.

31 Aralık 2014'te Almanya'ya giden Öksüz, 13 Ocak'ta Türkiye'ye döndü. Bu tarihlerde Batmaz ve Harun Biniş'in Almanya, Çiçek'in ABD'ye seyahat ettikleri belirlendi.

Adil Öksüz'ün 30 Eylül, 16 Temmuz, 29 Ocak 2014'te de ABD'ye gittiği tespit edildi.

SEYAHATLERİN AYNI TARİHE DENK GELMESİ TESADÜF

Cezaevinde tutuklu bulunan Batmaz, Öksüz ile aynı tarihlerde yurt dışına çıkmasını "tesadüf" olarak nitelendirdi.

Batmaz, savcılıktaki ifadesinde, 11 Haziran 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan New York'a giden uçakta Adil Öksüz ile birlikte olduğu, 12 Haziran 2016'da New York'tan İstanbul Havalimanı'na Adil Öksüz ile döndükleri ve her iki seyahatteki ortak tek yolcunun kendileri olduğunun hatırlatılması üzerine, "Adil Öksüz'ü tanımadığımı söyledim. Adil Öksüz ile birlikte Amerika'ya gitmem, aynı uçakta bulunmam tesadüftür." diye konuştu.

Batmaz, söz konusu tarihte ABD'ye neden gittiğinin sorulması üzerine, kayyum atanan 2 şirkette ortaklığı bulunduğununu, ortaklıktan ayrılmak ve alacaklarını görüşmek için "Mehmet Sungur" adlı kişiyle buluşmak üzere ABD'ye gittiğini, Sungur'un hangi eyalette yaşadığını bilmediğini, New York'ta adını bilmediği otelde buluşmayı planladıklarını ancak buluşmanın gerçekleşmediğini öne sürdü.

Batmaz'a, ABD seyahatinin ardından Atatürk Havalimanı kameralarından alınan 9 fotoğraf gösterildi. Banko önünde işlem yaptırırken Öksüz'ün hemen arkasında elinde bavulla beklediği ve bavullarla yan yana yürüdükleri fotoğraflara ilişkin ise Batmaz, şunları söyledi:

"Miles&Smiles puanı yüklenmesi için işlem yapılması gerekiyor, bu işlem nedeniyle Adil Öksüz ile peş peşe denk gelmiş olabiliriz. Bu, bir tesadüftür, ben kendisini tanımıyorum. Adil Öksüz ile 11 Haziran 2016 tarihinde ABD'ye gidişimiz, 13 Haziran 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'na aynı uçakla gelişimiz tesadüf olduğu gibi, Atatürk Havalimanı'ndan elimizde bavul olduğu halde yürümemiz ve yan yana durmamız da tesadüftür. Adil Öksüz bavulunu kontrol ederken bir arada oluşumuz ve bir şeyler konuşuyor olmamız tesadüftür. Belki bir şey sormuş, ben de cevaplamış olabilirim. Ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum, konuşup konuşmadığımızı da hatırlamıyorum. Bu görüntüler benim Adil Öksüz ile tanıştığımı göstermez."

Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın kullandığı hatla 2010 yılı sonrasında bin 100 telefon görüşmesi yaptığının tespit edildiğinin hatırlatılması üzerine Batmaz, "Adil Öksüz'ün kayınbiraderi olduğunu öğrendiğim Abdulhadi Yıldırım ile yaklaşık 8-10 yıldır tanışırım fakat Adil Öksüz'ü tanımam. Ben Abdulhadi Yıldırım'ı tanırım ancak kendisini hangi ortamda ve hangi vesile ile tanıdığımı hatırlamıyorum" beyanında bulundu.

NURETTİN ORUÇ DA ÖKSÜZ VE BATMAZ'I TANIMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Şüpheli Nurettin Oruç da darbe günü Akıncı'ya köylerde hayvancılıkla ilgili belgesel çekmeye gittiğini, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ı tanımadığını ileri sürdü.

Oruç, "Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek ile seyahatlerimde aynı tarihte ABD'de bulunmam tesadüftür. Ben 31 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Kemal Batmaz ve Adil Öksüz ile aynı anda bulunmuş olabilirim. Bu, bir tesadüftür, farklı uçaklarla gitmişiz ancak bu şahıslarla havalimanında buluşup herhangi bir toplantı yapmış değilim." şeklinde savunma yaptı.

Harun Biniş de 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde olduğunu kabul etmeyerek, "Adil Öksüz'ü, Hakan Çiçek'i, Nurettin Oruç'u tanımam. ABD'ye sürekli konferansa gidiyordum ancak Adil Öksüz'ü tanımıyorum." diye konuştu.

Şüphelilerden Hasan Balcı da ifadesinde darbe gecesi Akıncı Üssü'nde olduğunu kabul etmedi. Öksüz, Çiçek ve Oruç'u tanımadığını öne süren Balcı, "Batmaz ve Adil Öksüz'ün birlikte yurt dışına ne için gidip ne için döndüklerini bilmiyorum. Kemal Batmaz ve Adil Öksüz'ün tanışıklıklarını bilmiyorum." dedi.

"İMZAMA BENZİYOR AMA YAZI BANA AİT DEĞİL"

Adil Öksüz'ün adı, gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuzgun"un ifadelerinde de geçti.

Gizli tanıklar, Öksüz'ün, şüpheliler Ahmet Sürmen, Fatih Baştürk, Serkan Aydın ve Murat Bayrakçeken'le Ankara'da kiralanan evlerde darbeye hazırlık toplantıları yaptığını anlattı.

Gizli tanıkların ifadelerine göre Öksüz, 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada son hazırlık ve değerlendirme toplantısını yaptı. Toplantıya TSK'nın farklı birimlerinde görev yapan örgüt mensubu ve TSK'ya sızan darbeci askerlerden de katılanlar oldu. Kurmay Yarbay Turgay Sökmen, Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Yarbay Mustafa Barış Avıalan, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Koramiral Ömer Faruk Harmancık, Kurmay Albay Murat Koçyiğit de toplantıya katılanlar arasında yer aldı.

Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi'ndeki evin kiralanmasında kefil olan şüphelilerden Murat Bayrakçeken, ifadesinde, sözleşmedeki kefil "Murat Bayrakçeken" isminin altındaki imzanın kendi imzasına benzediğini ancak yazıların kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Bayrakçeken, şunları söyledi:

"Bu yazıları emlakçı yazdı. Evi kiralayan Ahmet Sürmen'i yaklaşık bir yıldır tanırım. Kendisiyle Ankara Hoşdere Caddesi'ndeki Galaksi Eğitim ve Danışmanlık bürosunda tanıştım. İş başvurusu için gittiğim sırada tanıştık. Ben başvuru yaptıktan sonra 'Sen zaman zaman bize hatırlat, bizi ara.' dedi. Tam tarihini hatırlamıyorum ancak 2016 tarihinin başlarında Ahmet Sürmen beni cep telefonumdan aradı, 'Murat Bey, buralara yakın mısınız?' dedi, ben de 'Yakınım.' diyerek yanına gittim. Ofisine girdiğimde emlakçıyla oturuyorlardı. 'Ev kiraladım, bana kefil olur musun?' dedi. Eşimin rızası olmadığını söyledim. 'Emlakçı formaliteden bir imza atıver.' dedi. Ben de bunun üzerine kira sözleşmesini imzaladım."

"SONRADAN TANIDIM"

İddianamede, Öksüz'ü Akıncı Üssü'nde gördüğünü beyan eden şüphelilerin ifadelerine de yer verildi.

Uğur Kapan, daha sonra ismini medyadan öğrendiği Öksüz'ü karargah binasında gördüğünü belirterek, "Karargah binasında brifing salonu olarak kullanılan yere girdiğimde tümgeneral ve tuğgenerallerden oluşan yaklaşık 10-12 kişilik grup vardı. Tamamı resmi kıyafetliydi. İçlerinde sivil sadece bir kişi vardı. Daha sonra medyada fotoğraflarını gördüğüm için tanıdım. Adil Öksüz olarak medyadan tanıdığım kişi de oradaydı. Sivil giyimliydi." beyanında bulundu.

Şüphelilerden eski üs komutanı Hakan Evrim de şu ifadeyi verdi:

"143 filonun içerisine girip gazino bölgesine gittiğimde içeride yaklaşık 30 civarında sivil giyimli şahıs vardı. Ellerinde dizüstü bilgisayarlar, IPAD'ler vardı. Televizyon da yanılmıyorsam açıktı. Anladığım kadarıyla haberleri seyrediyorlardı. Yoğun bir şekilde de telefon görüşmesi yapıyorlardı. Öksüz'ü önceden tanımam. 143. Filo'nun gazino bölgesinde ilk defa Adil Öksüz'ü gördüm. Resimlerini daha sonra basından takip ettim. Öksüz'ü gördüğümde yanındakilerle konuşuyordu fakat neler konuştuğunu bilmiyorum."

Şüpheli Müslüm Macit de Öksüz'ü televizyonda gördüğünü anlatarak, "Kendisini tanımıyordum. Şu an hatırladığım kadarıyla Adil Öksüz'e benzeyen birini görmüştüm. Darbeden sonra yakalanıp cezaevine gittiğimizde Kaygusuz'la yaptığımız aramızdaki konuşmada, Kaygusuz bana Adil Öksüz'ün de orada olduğunu söyledi." dedi.