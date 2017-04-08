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TİKA'dan Kolombiya'daki sel bölgesine yardım | FOTO
TİKA'dan Kolombiya'daki sel bölgesine yardım | FOTO

TİKA, Kolombiya'daki sel felaketinin meydana geldiği Mocoa'ya acil tıbbi malzemelerin bulunduğu kolilerin yanı sıra koltuk değneği ve güneş enerjisi ile şarj olan ışıldaklar gönderdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bogota Koordinasyon ofisi, sel felaketinin vurduğu Mocoa’ya yaklaşık 200 kolilik yardım malzemesi gönderdi.

TİKA’nın, başkent Bogota’da hazırladığı bir kamyonluk yardım, sel felaketinin meydana geldiği, Kolombiya’nın güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo’nun başkenti Mocoa’daki afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

TİKA Bogota Program Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, yardımların, bölgedeki yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

Kolilerde ağrı kesici ve antibiyotikler başta olmak üzere birçok ilacın yanı sıra acil tıbbi yardım ve temizlik malzemelerinin bulunduğunu ifade eden Özkan, "Bölgeye ayrıca koltuk değneği, hasta yürüteci ve güneş enerjisiyle şarj olan ışıldaklar gönderiyoruz." dedi. Özkan ayrıca Mocoalı çocukları sevindirmek için kolilerde şekerlemelerin de yer aldığını belirtti.

ÖLÜ SAYISI 314'E YÜKSELDİ

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) Mocoa'daki sel felaketine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sel felaketinde ölenlerin sayısının 314’e yükseldiği kaydedilirken, kurbanlardan 102’sinin 18 yaş altı genç ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, toplam 332 yaralıdan, Mocoa ve diğer şehirlerde tedavileri tamamlanan 210'unun taburcu edildiği belirtildi.



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