12:16, 08 Nisan 2017 Cumartesi

Maliye ve Gelir İdaresi için kurum içi uzmanlık sınavı yapılacak





Maliye Bakanı Ağbal, "Bakanlığımız ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındaki personelimiz için kurum içi uzmanlık sınavı açıyoruz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındaki personel için kurum içi uzmanlık sınavı açacaklarını belirterek, "Bunun için gereken kanun tasarı taslağını Başbakanlığa gönderdik. Taslağımızın yasalaşması halinde sınavı en kısa sürede yapacağız." ifadelerini kullandı. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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