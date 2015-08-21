13:31, 08 Nisan 2017 Cumartesi

NATO'dan Taliban'a İHA'lı operasyon



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Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesinde İHA ile gerçekleştirilen hava saldırısında, Taliban'ın bölge yöneticilerinden Asadullah Mazlumyar ile 12 örgüt üyesi öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesinde gerçekleştirilen hava saldırısında, Taliban'ın bölge yöneticilerinden Asadullah Mazlumyar ile 12 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi. 20. Pamir Komutanlığı Birinci Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Sayed Kurban Musavi yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA), Daşti Arçi'nin Mulla Kuli bölgesindeki Taliban mevzilerini bombaladığını belirtti. Saldırıda, örgüt yöneticilerinden Asadullah Mazlumyar ile 12 örgüt üyesinin öldüğünü kaydeden Musavi, öldürülen Taliban üyelerinden 6'sının yabancı uyruklu olduğunu söyledi. Sayed Kurban Musavi, bölgede havadan ve karadan operasyonların sürdüğünü vurguladı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda sadece 4 üyenin öldüğünü, Asadullah Mazlumyar'ın ise ölmediğini iddia etti.

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