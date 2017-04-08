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'Nefes açıcı tüp' nedeniyle iptal edilen YGS sınavı geçerli sayıldı
'Nefes açıcı tüp' nedeniyle iptal edilen YGS sınavı geçerli sayıldı

Tokat'ta astım hastası lise öğrencisi Zehra Betül Baş'ın YGS'de "nefes açıcı tüp ilaçla salona girdiği" gerekçesiyle iptal edilen sınavı, ÖSYM tarafından tekrar değerlendirilerek geçerli sayıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tokat'ta astım hastası lise öğrencisi Zehra Betül Baş'ın Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) "nefes açıcı tüp ilaçla salona girdiği" gerekçesiyle iptal edilen sınavı, ÖSYM tarafından tekrar değerlendirilerek geçerli sayıldı.

Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, astım hastası olduğu için uzun süredir tedavi gördüğünü, 12 Mart'ta gerçekleştirilen YGS'ye de yetkililerden izin alarak nefes açıcı tüp ilaçla girdiğini söyledi.

Sınavının "nefes açıcı tüp ilaçla salona girdiği" gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine mağduriyetinin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurduğunu belirten Baş, "Başvurumun ardından ÖSYM tekrar değerlendirdi ve sınavımı geçerli saydı. Benim gibi olan arkadaşlarımın da sınavlarının tekrar okunduğunu duydum. Kelimelerle nasıl anlatılır bu mutluluk. İçim içime sığmıyor." ifadelerini kullandı.

Kendisine haberin dün akşam geldiğini bildiren Baş, şunları kaydetti:

"ÖSYM'den haber gelince kaç kez kontrol ettim belgeyi. Sonucum da güzel geldi. Sınavımın tekrar değerlendirileceğine dair ilk başlarda umudum vardı. Dün akşam ise 'LYS başvuruları da başladı, kabul edilmeyecek' diye umudumu kesmiştim. Tam o esnada ÖSYM'den mesaj geldi, 'Sonucunuzu tekrar kontrol edin' diye. Olumsuz sonucu görünce şok yaşamıştım. Bu sefer de sevinçten şoke oldum. Her şey daha güzel olacak. Ailem de çok sevindi."



İlgili Konular Tokat Zehra Betül Baş YGS
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