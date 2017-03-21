20 yıl önce TSK helikopterini düşüren PKK'lı öldürüldü

Tunceli'de düzenlenen operasyonda, 1997'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopteri füzeyle vurarak 11 askerin şehit düşmesine neden olan PKK'lının da etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, 26 Mart'ta Kutu Deresi bölgesinde operasyon düzenleyen birlikler tarafından arazi arama tarama faaliyetlerinde PKK üyelerinin saklandığı sığınağın tespit edildiği belirtildi.
Birliklerin "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlerin silahlarıyla etkisiz hale getirildikleri ifade edildi.
Daha sonra yapılan incelemelerde, operasyonda ölü ele geçirilen PKK'lılardan birinin, 1997'de Irak'ın kuzeyindeki operasyonda TSK'ya ait helikopteri füzeyle vurarak 11 askerin şehit düşmesine neden olan "Ferhat Dersim" kod adlı Yusuf Doğan olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütlerine karşı yürüttüğü haklı ve kararlı mücadelede kahramanca ve fedakarca çarpışarak vatanı ve yüce Türk milleti uğruna şehit düşen vatan evlatlarının kanını yerde bırakmadığını bir kez daha gösterdiği vurgulanan bilgilendirmede, böylelikle 11 kahraman askerin ailelerinin, aradan 20 yıl geçtikten sonra aldıkları bu haberle bir nebze olsun huzur buldukları kaydedildi.
Bu olayın, PKK'nın yalanlarıyla kandırılan, hayatlarını ziyan eden örgüt mensuplarının, peşinde koştukları sahte dünyanın tamamen bir hayal ürünü olduğunu ve asla bir sonuca ulaşamayacaklarını görmeleri için iyi bir örnek teşkil ettiği belirtildi.
Irak'ın kuzeyinde 4 Haziran 1997'de helikopterin düşürülmesi sonucu Jandarma Yarbay Mesut Kuru, Kurmay Binbaşı Recep Güngör, Kurmay Binbaşı Hüseyin Güvercin, Topçu Yüzbaşı Nazmi Elmas, Hava Pilot Üsteğmen Taner Alkap, Hava Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç, Kara Pilot Üsteğmen Sdat Pelit, Kara Pilot Üsteğmen Konuralp Özcan, Hava Muharebe Üstçavuş Gürbüz Bağcı, Teknisyen Üstçavuş İsa Yaşar ve Er Şakir Baştuğ şehit olmuştu.
Tunceli Kutu Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda, 1997'de TSK'ya ait helikopteri füzeyle vurarak 11 askerin şehit düşmesine neden olan PKK'lı da etkisiz hale getirildi
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