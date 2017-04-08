14:20, 08 Nisan 2017 Cumartesi

Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı





Muğla'nın Ula ilçesinde yolcu otobüsünün Muğla-Denizli karayolunun Gölcük Mahallesi yakınlarında devrilmesi sonucu 31 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Muğla'nın Ula ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 31 kişi yaralandı. Refik Kozkıran yönetimindeki 06 L 5820 plakalı yolcu otobüsü, Muğla-Denizli karayolunun Gölcük Mahallesi yakınlarında devrildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü ile araçtaki 30 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Yücelen Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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