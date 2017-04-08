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Yurt dışında oy kullanma yarın sona eriyor
Yurt dışında oy kullanma yarın sona eriyor

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında, yurt dışındaki oy verme işlemi yarın sona erecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında, yurt dışında oy verme işlemi yarın sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler, anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oy verme işleminin başladığı günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Kanada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Romanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Bulgaristan ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'ndaki temsilciliklerde 928 bin 594 seçmen oy kullandı.

Havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapıları ile diğer gümrük kapılarında ise 59 bin 324 seçmen sandığa gitti. Böylece yurt dışında bugüne kadar 987 bin 918 seçmen tercihini yaptı.

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 1 milyon 430 bin 126 seçmenden bugüne kadar 562 bin 89'u oy kullanırken, sandığa gitme oranı yüzde 39,3 olarak belirlendi.

Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 116 bin 899'u sandığa gitti. 137 bin 675 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Belçika'da oy kullananların sayısı da 60 bin 600'e ulaştı.

Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayıtlı 44 bin 463 seçmenden 11 bin 408'i sandık başına gitti.

1 Nisan'da oy verme işleminin başladığı ABD'de 100 bin 42 seçmenden 20 bin 456'sı oy verdi.

KKTC'de 104 bin 507 seçmenden 20 bin 636'sı, Hollanda'da 252 bin 841 seçmenden 60 bin 447'si sandık başına gitti. Oy verme işleminin dün başladığı İtalya'da 14 bin 195 seçmenden bin 486'sı, Kanada'da 24 bin 767 seçmenden 954'ü oy kullandı.

Bu ülkelerin dışında 12 ülkede bugünden itibaren 2 gün süreyle 26 ülkede ise yarın oy kullanılacak.

Bosna Hersek, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya, Irak, İsrail, İsveç, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Rusya ve Yunanistan'daki vatandaşlar bugünden itibaren sandık başına gidecek.

Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, İran, İrlanda, İspanya, Japonya, Katar, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Polonya, Singapur, Sudan, Tayland, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda'da ise yarın oy kullanılabilecek.

Oy verme işlemi yurt dışında 57 ülkedeki 120 temsilcilikte yarın sona erecek, gümrük kapılarında ise Türkiye'deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.



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