14:54, 08 Nisan 2017 Cumartesi

Türk sularını kirleten gemilere 5 milyon liraya kadar ceza

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk karasuları ve iç sularını kirleten her türlü gemi ve deniz aracına, 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk karasuları ve iç sularında seyreden veya faaliyet gösteren her türlü gemi ve deniz araçlarından kaynaklı kirlenmelerle, acil müdahaleyi gerektiren çarpışma, kırılma, yangın, patlama gibi olaylar nedeniyle gemiler veya kıyı tesislerinin yol açtığı kirlenme durumlarında, liman başkanı tarafından 5 milyon liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.

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