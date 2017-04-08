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14:59, 08 Nisan 2017 Cumartesi

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Merkel'den 'Afrika' itirafı
Merkel'den 'Afrika' itirafı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Sömürge döneminde Afrika'da günaha girdik." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sömürge döneminde Avrupa ülkelerinin Afrika'da günaha girdiğini söyledi.

Merkel, Welt gazetesinde yer alan haberde G20 üyelerini Afrika ülkelerine yönelik acilen bir şeyler yapmaya çağırdı.

"SÖMÜRGE ZAMANINDA AFRİKA'DA GÜNAHA GİRDİK" 

Almanya'ya gelen sığınmacılara yardım edenlerle Başbakanlıkta bir araya geldiği toplantıda konuşan Merkel, Afrika'da kabilelerin bölgelerine bakılmadan gelişigüzel sınırların çizildiğine işaret ederek, “Sömürge döneminde Afrika'da günaha girdik." ifadesini kullandı.

Merkel, Afrika'nın tarihiyle ilgilenilmesi gerektiğini de belirtti.

Ülkeye gelen sığınmacılara yardım edenlere çabalarından dolayı teşekkür eden Şansölye, "Devletin tek başına yapamayacağı şeyleri yaptınız." dedi.



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