Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:50, 08 Nisan 2017 Cumartesi
Genel
15:06, 08 Nisan 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Diyarbakır'da 'klimalı durak' dönemi
Diyarbakır'da 'klimalı durak' dönemi

İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak için "klimalı durak" hizmeti başlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak için "klimalı durak" hizmeti başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tarafından, vatandaşları bekledikleri hizmetlere kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

KHK kapsamında görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesinin ekipleri, Atilla'nın talimatıyla, toplu ulaşım güzergahlarındaki durakların sayısını artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Dicle Üniversitesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni duraklar yaptı. Vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak amacıyla etrafı kapatılan duraklara klima da takıldı.

Hizmete giren klimalı durakların kent genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülüyor.



İlgili Konular KHK klimalı durak Diyarbakır
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Genel Haberleri
Yenikapı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı bekliyor
Yenikapı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı bekliyor

"Evet Platformu"nca Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım konuşma yapacak. Sanatçılar şarkı ve şiir seslendirecek
CHP'li eski Kadın Kolları Başkanı'ndan referandumda 'evet'
CHP'li eski Kadın Kolları Başkanı'ndan referandumda 'evet'

CHP'nin bir dönem Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini yürüten Atılgan, Türkiye'nin bekası için halk oylamasında "evet" oyu vereceğini açıkladı
Diyarbakır'da 'klimalı durak' dönemi
Diyarbakır'da 'klimalı durak' dönemi

İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak için "klimalı durak" hizmeti başlattı
Türk sularını kirleten gemilere 5 milyon liraya kadar ceza
Türk sularını kirleten gemilere 5 milyon liraya kadar ceza

Türk karasuları ve iç sularını kirleten her türlü gemi ve deniz aracı için ilgililerine 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak
Yurt dışında oy kullanma yarın sona eriyor
Yurt dışında oy kullanma yarın sona eriyor

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında, yurt dışındaki oy verme işlemi yarın sona erecek
Muğla'da yolcu otobüsü devrildi 31 yaralı
Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde yolcu otobüsünün Muğla-Denizli karayolunun Gölcük Mahallesi yakınlarında devrilmesi sonucu 31 kişi yaralandı
20 yıl önce TSK helikopterini düşüren PKK'lı öldürüldü
20 yıl önce TSK helikopterini düşüren PKK'lı öldürüldü

Tunceli Kutu Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda, 1997'de TSK'ya ait helikopteri füzeyle vurarak 11 askerin şehit düşmesine neden olan PKK'lı da etkisiz hale getirildi
Nefes açıcı tüp' nedeniyle iptal edilen YGS sınavı geçerli sayıldı
'Nefes açıcı tüp' nedeniyle iptal edilen YGS sınavı geçerli sayıldı

Tokat'ta astım hastası lise öğrencisi Zehra Betül Baş'ın YGS'de "nefes açıcı tüp ilaçla salona girdiği" gerekçesiyle iptal edilen sınavı, ÖSYM tarafından tekrar değerlendirilerek geçerli sayıldı
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başlıyor
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başlıyor

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması kapsamında propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları yarından itibaren başlayacak
Çavuşoğlu Suriye için en ideali siyasi çözüm
Çavuşoğlu: Suriye için en ideali siyasi çözüm

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesine ilişkin, "En ideali siyasi çözümdür ve bir an önce geçiş hükümetini Suriye'ye getirmemiz lazım." dedi.
Maliye ve Gelir İdaresi için kurum içi uzmanlık sınavı yapılacak
Maliye ve Gelir İdaresi için kurum içi uzmanlık sınavı yapılacak

Maliye Bakanı Ağbal, "Bakanlığımız ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındaki personelimiz için kurum içi uzmanlık sınavı açıyoruz" dedi
Irak'ta yaşayan Türk vatandaşları oy vermeye başladı
Irak'ta yaşayan Türk vatandaşları oy vermeye başladı

IKBY'nin Erbil kentindeki Türk seçmenler, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için sandık başına gitti
Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi 9 polis yaralı
Mersin'de çevik kuvvet otobüsü devrildi: 9 polis yaralı

Aydıncık ilçesi yakınlarında çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 9 polis yaralandı.
Adil Öksüz her darbe toplantısı sonrası ABD'ye gitmiş
Adil Öksüz her darbe toplantısı sonrası ABD'ye gitmiş

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianamede, Adil Öksüz ile darbenin sivil yöneticilerinin darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerine yer verildi
Bolu'da yoğun kar yağışı
Bolu'da yoğun kar yağışı

Kar yağışı, TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Konya'da eski polislere 'ByLock' operasyonu 38 gözaltı
Konya'da eski polislere 'ByLock' operasyonu: 38 gözaltı

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 48 eski polisten 38'i gözaltına alındı

Haberler

Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yangın
Dicle Üniversitesi Hastanesi nde yangın

Yasin Börü davasında karar bekleniyor
Yasin Börü davasında karar bekleniyor

Diyarbakır'daki "Şeyh Sait'e fatiha" pankartına açıklama
Diyarbakır'daki quot Şeyh Sait'e fatiha quot pankartına açıklama

PKK'nın zarar verdiği Sur yeniden inşa ediliyor | FOTO
PKK'nın zarar verdiği Sur yeniden inşa ediliyor FOTO

Diyarbakır'daki dev terör operasyonu tamamlandı | FOTO
Diyarbakır'daki dev terör operasyonu tamamlandı FOTO

Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı sona erdi
Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Diyarbakır'da PKK operasyonu: 12 gözaltı
Diyarbakır'da PKK operasyonu 12 gözaltı

Diyarbakır'da 274 güvenlik korucusu yemin etti
Diyarbakır'da 274 güvenlik korucusu yemin etti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 