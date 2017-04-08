CHP'li eski Kadın Kolları Başkanı'ndan referandumda 'evet'

CHP'nin bir dönem Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini yürüten Deniz Pınar Atılgan, Türkiye'nin bekası için halk oylamasında "evet" oyu vereceğini açıkladı.
Atılgan, yaptığı açıklamada, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarına tepki gösterdi.
"Türk milletinin geçirdiği bu zor günlerde, ayrıştırıcı ve nefret dili kullanan Bozkurt'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesine ters düştüğünü" vurgulayan Atılgan, "Ben bugün CHP'nin üst kurulunda Genel Başkan Yardımcısı da olsam Hüsnü Bozkurt'un yaptığı şeyin yanlış olduğunu yine söylerim." dedi.
Bireysel olarak, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" tercihinde bulunacağını bildiren Atılgan, "evet" oyu verilmesinin Türkiye'nin bekası için bir zorunluluk olduğunu bildirdi.
Atılgan, "Türkiye'nin şu anki konjonktürü açısından 'evet' diyorum. Bu benim şahsi fikrim. Ben aklı başında düşünen, tartan bir insanım. Benim gibi çok sayıda CHP'li olduğuna inanıyorum." diye konuştu.
Öte yandan yurt genelinde yeni anayasaya "evet" programları düzenleyen Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Hasan Cengiz'i de ziyaret eden Atılgan, birliğin çalışmalarına destek olacağını açıkladı.
CHP'de 1970'ten bu yana aralıksız siyaset yaptığını dile getiren Atılgan, CHP'nin Atatürk'ün çizgisinden uzaklaştığını savundu.
Atılgan, "Atatürk, iç ve dış tehditlerin olduğu bir dönemde halkımızı örgütledi ve işgalci kuvvetler ile mücadele etti. Böyle bir dönemde biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmalıyız ve desteklerimizi esirgememeliyiz." ifadesini kullandı.
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CHP'nin bir dönem Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini yürüten Atılgan, Türkiye'nin bekası için halk oylamasında "evet" oyu vereceğini açıkladı
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