16:22, 08 Nisan 2017 Cumartesi

Yenikapı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı bekliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Evet Platformu" tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "İstanbul Buluşması"nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım birer konuşma yapacak.

"Aşkımız memleket, millet için evet" sloganıyla düzenlenen buluşma için vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Anadolu ve Avrupa yakasından otobüs, Marmaray, metrobüs, metro ve deniz yoluyla Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi. Alan, ellerinde Türk bayrakları ve "evet" yazılı flamalar taşıyan vatandaşlarla dolmaya başladı.

Buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım birer konuşma yapacak. Ayrıca sanatçı Uğur Işılak "Evet diyoruz", Hanefi Söztutan "Demokrasi Marşı", Arif Nazım "Ayağa kalk İstanbul", "Evet diyeceğiz", Ceyhun Çelik "Tabii ki evet" ve Eşref Ziya Terzi "Karanlık bizi sevmiyor" adlı şarkı ve şiirleri seslendirecek.