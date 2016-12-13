16:42, 08 Nisan 2017 Cumartesi

ABD hayal kırıklığına uğradı ama şaşırmadı





ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'de düzenledikleri füze saldırısına Rusya'nın verdiği tepkiden ötürü "hayal kırıklığına uğradığını, ancak şaşırmadığını" söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptığı açıklamada, "Verilen tepki Rusya'nin kendi halkına karşı korkunç saldırılarda bulunan Esad yönetimine desteğini sürdürdüğünü gösteriyor. Evet hayal kırıklığına uğradım ama üzülerek söylüyorum bu hiç şaşırtıcı değil" ifadesini kullandı. RUSYA, SURİYE'NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI Esad yönetiminin en önemli müttefiklerinden olan Rusya füze saldırısının ardından Suriye'nin hava savunma sistemini güçlendireceğini açıklamıştı. Washington'in "teröristleri cesaretlendirdiğini" öne süren Rusya hava güvenliğini sağlamak için kurulan iletişim kanallarını dondurma kararı almıştı.

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