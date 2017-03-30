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Nijerya'daki menenjit salgınında ölü sayısı 438'e yükseldi
Nijerya'daki menenjit salgınında ölü sayısı 438'e yükseldi
Foto: Arşiv

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 438'e yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da menenjit salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 438'e yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son bir hafta içinde 102 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle menenjitten ölenlerin sayısının 438'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede 3 bin 959 kişinin söz konusu salgına yakalandığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin yüzde 11'inin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca vatandaşlara, salgınla mücadele kapsamında hastanelere giderek kontrolden geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Ülkede, 2015'te menenjite bağlı 131 ölüm vakası yaşanırken, 2016'da bu sayı 33'e düşmüştü.

Beyinden başlayarak tüm vücuda yayılan hastalık, hava yoluyla bulaşarak çeşitli sakatlıklara ve ölüme yol açabiliyor. Yetkililer, hastalıktan aşılanarak korunmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.



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