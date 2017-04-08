16:59, 08 Nisan 2017 Cumartesi

Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi



Foto: Arşiv

Merkeze bağlı Ceylanlı köyündeki mağarada PKK kalaşnikof ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari'de mağarada yapılan aramada kalaşnikof ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Ceylanlı köyü Gelinli mezrası kırsalında yaptıkları arama tarama faaliyetinde bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada kalaşnikof ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler, olay yerinde usulüne uygun imha edildi. Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

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