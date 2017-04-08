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Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi
Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi
Foto: Arşiv

Merkeze bağlı Ceylanlı köyündeki mağarada PKK kalaşnikof ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hakkari'de mağarada yapılan aramada kalaşnikof ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Ceylanlı köyü Gelinli mezrası kırsalında yaptıkları arama tarama faaliyetinde bir mağara tespit etti.

Mağarada yapılan aramada kalaşnikof ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler, olay yerinde usulüne uygun imha edildi.

Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.



İlgili Konular Hakkari pkk
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