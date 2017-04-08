Güncelleme: 17:24, 08 Nisan 2017 Cumartesi

Erdoğan: Tüm liderlerin özlemi olan değişimi hayata geçiriyoruz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Evet Platformu" tarafından düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı "İstanbul Buluşması" mitingi yapıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Aşkımız memleket, millet için evet" sloganıyla düzenlenen "İstanbul Buluşması"nda konuştu.

Erdoğan, 16 Nisan'daki halk oylamasına 1 hafta kaldığını hatırlatarak, alandakilere "16 Nisan'a hazır mısınız?" diye sordu.

Vatandaşlardan "evet" cevabını alan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada artık bize sadece anayasa değişikliğini geçirmek yetmez, çok daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. İstanbul 16 Nisan'da öyle bir 'evet' demeli ki 99 yıl önce bu mübarek şehri ayaklarıyla kirletenlerden başlayarak Türkiye'ye, Türk milletine kem gözle bakan kim varsa hepsinin de yüreği titremeli."

"İNANÇLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa sürede öyle bir devrim gerçekleştirdik ki bizi küçümseyenlerin hepsi mahcup olarak baktı, Batı bile ne dedi; 'Sessiz devrim.' dedi. Şimdi o 'sessiz devrim' diyenler kudurdular. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz inançla, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"48 HÜKÜMET KURMUŞ OLMAMIZ DEMOKRASİMİZİN İSTİKRARSIZ OLDUĞUNUN İFADESİDİR"

Amerika'nın tüm tarihi boyunca 17 başkanla yönetildiğini belirten Erdoğan, aynı dönemde Fransa'da 11 cumhurbaşkanı seçildiğini, İngiltere'de 15 hükümet kurulduğunu söyledi.

En fazla Almanya'nın hükümet değiştirdiğini belirten Erdoğan, "O da 24 hükümetle bugüne ulaşmış. Bizim 48 hükümet kurmuş olmamız demokrasimizin gücünün değil, istikrarsız olduğunun ifadesidir." dedi.

"TÜM LİDERLERİN ÖZLEMİ OLAN BİR DEĞİŞİMİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan'da yaptığımız iş, Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. 16 Nisan'da merhum Özal'dan Demirel'e, Türkeş'ten Erbakan'a, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz. Tek fark; onların uygun şartları bulup bu değişimi başlatamamış olmaları, bizim ise bu adımı atmış bulunmamızdır. Elbette bu adımı atmak bizim için de kolay olmadı. Çok zor şartlar geçirdik. 2002 yılının kasımından beri ne zaman ülkemizin geleceği için önemli bir projeyi hayata geçirmeye kalksak her defasında birileri ortalığı toz dumana karıştırdı." şeklinde konuştu.

"MECLİS'TEN GEÇİP BANA GELDİĞİNDE BUNU ONAYLARIM"

İdam talebi konusunda kanaatinin bilindiğini belirten Erdoğan, "16 Nisan'da sandıktan çıkacak her 'evet' onun da yolunu açacaktır." dedi.

"Bak Kılıçdaroğlu ne diyor; 'Ben hayır demem.' diyor, tamam ne güzel. Sayın Bahçeli zaten kanaatini açıkladı; 'Ben evet derim.' diyor. Sayın Yıldırım'ın da kanaatini biliyorum." diyen Erdoğan, "Meclis'ten geçip bana geldiğinde ben de bunu onaylarım. Tereddütsüz onaylarım, zira şehitlerimizin o katillerini affetme yetkimiz bizim yok, böyle bir şey yapamayız." ifadesini kullandı.

"CHP'YE GÖNÜL VERMİŞ KARDEŞLERİM İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

CHP'ye gönül vermiş kişiler için üzüldüğünü vurgulayan Erdoğan, "Fikirlerimiz uymasa da bu kardeşlerimizin Kılıçdaroğlu gibi bir felakete maruz kalması gerçekten üzüntü verici." dedi.

16 Nisan'ın CHP'ye gönül veren kişilerin de günü olacağını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelin bu adamdan kurtulun. 16 Nisan'da şöyle rekor bir evet oranına ulaşmamız halinde artık bu zatın yerinde oturamayacağına inanıyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisini terör örgütleriyle aynı çizgiye getiren birisi bu ülkede alternatif siyaset üretemez."

"KONTROLLÜ KOLTUKTA OTURAN, HER İŞİN O ŞEKİLDE YÜRÜDÜĞÜNÜ SANIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkıp, utanmadan bir şey daha söylüyor; 'Bu kontrollü darbedir' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, bu ifade var ya şehitlerimizin ruhunu muazzep edecektir, yakınlarımızın ve gazilerimizin yüreğini kanatacak laflardır bunlar. Kontrollü koltukta oturan, her işin o şekilde yürüdüğünü sanır. Kasetle geldi ya kontrollü koltuk... Çünkü bu kasetle oraya gelmiş olan bir kişi. 7 seçim kaybettin, şimdi 8'inciye hazırlanıyor ama inanın yine gitmez, gitmez. Koltuk kontrollü fakat ne olursa olsun, biz onlara rağmen yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gün FETÖ'nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan, bir sonraki gün başka bir terör örgütünün avukatlığını üstlenen parti, cumhuriyetin partisi olamaz. Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, millettir. Bunların her şeyden önce millete ve milli iradeye saygısı yok. Bu partinin bir milletvekili çıkar 'evet verenleri İzmir'de denize dökmekten' söz eder. Diğeri ondan aşağı kalmamak için 'hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini' söyler. Güya bu da deneyimli. Deneyimlisi öyle, deneyimsizi böyle. CHP milletvekillerinin bu halk oylaması kampanyası döneminde sokakta vatandaşı tehdit etmekten, kahvede darbetmeye kadar sergilemedikleri rezalet kalmadı. Böyle genel başkanların böyle milletvekilleri olur."

"BİZ BUNLARIN HEPSİNİ AŞTIK, AŞIYORUZ VE AŞACAĞIZ"

"Söz de karar da milletindir" diyerek yollarına devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Seçim dönemlerinde yurt dışında kampanya yapılması yeni bir durum olmadığı halde bu seçimde bu engellemeyi yaptılar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunların hepsini aştık, aşıyoruz ve aşacağız." ifadesini kullandı

40 yıldır siyasetin içinde olduğunu ve 40 yıldır bu tür çalışmalar yapıldığını bildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Peki bu defa niye böyle telaşlı bir engelleme çabasıyla karşı karşıya kaldık? Çünkü bu halk oylamasının alelade bir seçim olmadığını, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını çok iyi biliyorlar."

BAŞBAKAN YILDIRIM: NE 15 TEMMUZ'U UNUTURUZ NE DE UNUTULMASINA MÜSAADE EDERİZ

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Evet Platformu" tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Aşkımız memleket, millet için evet" sloganıyla düzenlenen "İstanbul Buluşması"nda vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım, İstanbul'un şehirlerin anası, barışın, hoşgörünün, direnişin ve kahramanlığın sarsılmaz kalesi olduğunu vurgulayarak, bu şehrin güzel insanlarının 15 Temmuz gecesinde bütün dünyayı bir kez daha kendisine hayran bıraktığını söyledi.

İstanbul'a 15 Temmuz gecesi gösterdiği o unutulmaz direniş için şükranlarını sunan ve teşekkür eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum İstanbul. Canlarını veren ama İstanbul'u vermeyen, Türkiye'yi vermeyen şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun şehitlerimiz. Allah sizden razı olsun gazilerimiz. Başınız sağ olsun, başınız her zaman dimdik olsun ey şehit ailesi kardeşlerimiz. Ne 15 Temmuz'u unuturuz ne de unutulmasına müsaade ederiz. Hiç merak etmeyin sevgili İstanbullular. 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenlere, 15 Temmuz direnişine 'kontrollü darbe' diyenlere de İstanbul, 16 Nisan'da cevap vermeye hazır mı? Çok değil 8 ay önce bu meydanda, bu kürsüde darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu çıkmış bugün diyor ki '15 Temmuz kontrollü bir darbedir.' Madem 15 Temmuz bir yalandı, bir senaryoydu, Yenikapı'da milli irade mitingine katılıp milyonlara neden yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu?"

"Allah'ın yardımı, milletin desteğiyle, millet iradesine yönelen her türlü saldırıyı püskürttük, bertaraf ettik, püskürtmeye devam edeceğiz." diyen Yıldırım, "Halkın tercihini sindiremeyenlere karşı dik durduk, demokrasiyi koruduk. Terör örgütleri üzerinden ülkemize yönelen saldırıları birer birer boşa çıkardık. Terör örgütleriyle tavizsiz mücadelemiz aynen devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"HER 'EVET', ŞER ODAKLARININ HESABINI BOZACAK"

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı saldırıların, kurulan tuzakların görüldüğünü ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Türkiye'yi dize getirmek, istikametini çizmek isteyenler kararlı bir oyun peşinde. Kimi zaman bölücü terör, kimi zaman kardeş kavgası, kimi zaman ekonomik krizlerle Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımıza suikast planları yapıyorlar. Hükümeti yok etmeye çalışıyorlar, milletin meclisinin üzerine bombalar yağdırıyorlar ama başaramadılar, başaramayacaklar. Ne çukur kazanlar ne de Pensilvanya'nın alçak FETÖ örgütü milletin yolunu kapatamadılar, kapatamayacaklar. Her 'evet', şer odaklarının hesaplarını bozacak."

"TÜRKİYE'DE GÜÇLÜ HÜKÜMETLER DÖNEMİ BAŞLIYOR"

İstanbul ve Türkiye'nin 16 Nisan'a hazır olduğunu ifade eden Yıldırım, "Türkiye'nin en büyük eserini inşa etmenin arifesindeyiz. 8 gün sonra merhum Alpaslan Türkeş'in, Turgut Özal'ın, Süleyman Demirel'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun, hocamız merhum Necmettin Erbakan'ın hayalini gerçeğe döndürmenin yolunu açacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hiç kuşkusuz en büyük eserimiz olacak. Türkiye'de artık güçlü hükümetler dönemi başlıyor. Türkiye'de artık güçlü meclis dönemi başlıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak. Vesayetçiler artık tarihin derinliklerinde yok olacaklar. Türkiye kalıcı istikrara kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, İstanbul'un, Yenikapı Meydanı'nda heyecanla 16 Nisan'ı beklediğini, bu muhteşem tablonun bir müjde verdiğini, İstanbul'un bugün tarih yazdığını dile getirdi.

Yıldırım, İstanbulluların Türkiye'nin umudu, mazlumların, mağdurların özeti, sadece milletin değil, ümmetin de umudu olduğunu belirterek, "16 Nisan'da bütün dünyanın gözü sizde olacak. Siz sadece 'evet' demeyeceksiniz, aynı zamanda tarihin akışını da değiştireceksiniz. Türkiye'nin yükselişine istikamet vereceksiniz. Omuzlarımızdaki sorumluluk büyük ama biliyoruz ki siz bu sorumluluğu hakkıyla yerine getireceksiniz. Mücadelemiz mübarek olsun. 16 Nisan Türkiye ve İstanbul için mübarek olsun. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet için kararımız evet." diyerek sözlerini tamamladı.

YENİKAPI'YA AKIN ETTİLER

"Aşkımız memleket, millet için evet" sloganıyla düzenlenen buluşma için İstanbul'un farklı ilçelerinden metro, Marmaray, vapur ve otobüslerle yola çıkan vatandaşlar Yenikapı Meydanı'na geldi.



Kendilerine ayrılan 100'den fazla arama noktasından geçerek meydana giriş yapan vatandaşlara alanda, Türk bayrakları ve "evet" yazılı flamalar dağıtılıyor.



Ayrıca meydanın farklı yerlerine, vatandaşın istifade etmesi için paletlerle tonlarca su bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting alanına geldi.

Meydanın birçok yerine ise Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dev posterleri asıldı.



Konuşmalar için hazırlanan 16 metre yükseliğe 95 metre uzunluğa sahip platforma da 100 metrekarelik dev ekranlar yerleştirildi.



Yerli ve yabancı basın mensupları için oluşturulan tribünün arkasında hazırlanan bölüme ise 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yazıldı.



Vatandaşların etkinliği rahatlıkla takip etmeleri için meydanın farklı yerlerine onlarca ses kulesi ve ekran yerleştirildi.



Bu arada, mitingin yapılacağı alan ve çevresinde satılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresinin bulunduğu atkı, şapka, maske ve bantlara da katılımcılar ilgi gösterdi.



Miting alanında, çadır hastane, sağlık noktası, mescit, mobil tuvalet ve şadırvan ile su dağıtım noktaları yer aldı.