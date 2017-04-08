17:47, 08 Nisan 2017 Cumartesi

Han Şeyhun kimyasal saldırıdan 4 gün sonra yeniden bombalandı





Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun beldesi, kimyasal saldırıdan 4 gün sonra yeniden bombalandı. Saldırıda bir kadın hayatını kaybetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun beldesi, kimyasal saldırıdan 4 gün sonra yeniden bombalandığı ve saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Han Şeyhun Sivil Savunma Müdürü Mustafa el-Hac Yusuf yaptığı açıklamada, beldenin bu sabah hava saldırısına maruz kaldığını belirtti. "Beldeyi rejim ordusuna ait Rus tipi uçaklar bombaladı." diyen Yusuf, sivil yerleşim yerlerinin bombalandığı saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini söyledi. Yusuf, sivil savunma ekiplerinin saldırıda yaralananları en yakın sağlık merkezlerine kaldırdığını kaydetti. Esed rejiminin, salı günü belde merkezine düzenlediği kimyasal silah saldırılarında yaklaşık 100 sivil yaşamını yitirmiş, 500 civarında kişi de zehirli gazdan etkilenmişti. On binlerce kişinin yaşadığı Han Şeyhun'da, sivillerin çoğu, bölgenin kimyasal silah nedeniyle kirlenmesi ve zehirlenme riskine karşı evlerini terk etmişti.

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