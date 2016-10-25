17:51, 08 Nisan 2017 Cumartesi

Ruhani'den ABD'ye 'Suriye' eleştirisi





İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını eleştirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını eleştirdi. Başkent Tahran'da düzenlenen "Direniş Ekonomisi ve Köylerin Kalkınması Konferansı'nda konuşan Ruhani, ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssünü vurmasına "Kendi karar veriyor, kendi uyguluyor." diyerek tepki gösterdi. Esed rejiminin elinde kimyasal silah olmadığı iddiasını Birleşmiş Milletlerin (BM), 2 sene önce Esed'in elindeki kimyasal silahları aldığını açıklamasına dayandıran Ruhani, "Esed'in elinde kimyasal silah kalmadığına göre bu silah nereden geldi?" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bu konuda Amerikalıların başında ve aralarında bulunmadığı uluslararası tarafsız bir araştırma komisyonu kurulmalıdır." diye konuştu.

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