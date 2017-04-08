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Güney Osetya 'Alanya' olmayı oylayacak
Güney Osetya 'Alanya' olmayı oylayacak

Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya’da 9 Nisan'da sözde devlet başkanı seçiminin yanı sıra, Güney Osetya’nın isminin "Alanya" olarak değişitilmesine yönelik oylama yapılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığı ilan eden Güney Osetya’da 9 Nisan'da düzenlenecek sözde devlet başkanı seçiminin yanı sıra, halk Güney Osetya isminin "Alanya" olarak değiştirilmesi oylamasına katılacak.

Gürcü uzmanlar, işgal altındaki Güney Osetya bölgesinde ayrılıkçı hükümetin girişimiyle düzenlenecek plebisitle, Gürcistan’ın toprak bütünlüğü sorunları açısından yakın gelecekte mevcut olan genel stratejik tablonun değişmeyeceği konusunda hemfikir.

Uzmanlar, Rusya’ya ait Kuzey Osetya’nın ismi "Alanya"yı Güney Osetya’ya koymak isteyen ayrılıkçı yönetimin, Moskova yönetimine sadık olduklarını göstererek daha çok yardım almak amacında olduklarını iddia ediyor.

Gürcistan Halkla İlişkiler Enstitüsü uzmanı Tornike Şaraşenidze, ayrılıkçı hükümetin yönettiği Güney Osetya bölgesinde düzenlenecek sözde devlet başkanı seçimine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Güney Osetya'nın lideri Leonid Tibilov’un Rusya’ya kendini göstermek için bu referandumu düzenleyeceğini iddia etti.

Şaraşenidze, yarın düzenlenecek yasa dışı referandumun şimdilik ciddi sonuçlara yol açmayacağını düşündüğünü ifade ederek, "Ayrılıkçılar son yıllardır asıl Rusya ile birleşmek için bir referandumu düzenlemeye çalışıyorlar." dedi. Şaraşenidze, Rusya’nın Güney Osetya’yı tamamen kontrol ettiğini, burada askeri üssünü bulundurduğunu, o yüzden daha fazla yasa dışı eyleme gidip ne Gürcistan’la, ne de Gürcistan’ı destekleyen uluslararası toplumla daha fazla sorun yaşamak istemediğini belirtti.

Güney Osetya lideri Tibilov’un söz konusu plebisiti düzenleyerek Rusya’dan daha çok destek almanın peşinde olduğunu ifade eden Şaraşenidze, "Ayrılıkçılar böylece Moskova’ya kendilerini hatırlatmak istiyor. Ayrıca Tibilov, kendisinin Rusya’ya Abhazya yönetiminden daha sadık olduğunu gösterme çabasında." dedi.

"GÜRCİSTAN İÇİN FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞMEZ"

Gürcistan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Vakfından (GFSIS) uzman Nodar Kharşildze ise, Rusya'nın işgal ettiği bölgede bir plebisitin düzenlenmesiyle burada fazla bir şeyin değişmeyeceğini söyledi. Kharşildze, "Gürcistan bu konuda yüksek sesle daha çok tepki göstermeli, elimizde başka bir şey yok." dedi.

Rusya'nın asıl amacının Abhazya ve Güney Osetya topraklarının ilhakı olmadığını söyleyen Kharşiladze, "Bence şimdi Rusya’nın planlarında bu bölgenin kendi topraklarıyla birleştirilmesi yok, çünkü, zaten kontrol ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



İlgili Konular Güney Osetya gürcistan
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