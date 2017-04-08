Komiser ve eşini şehit eden 'gri' kategorideki PKK'lı öldürüldü

Tunceli'deki operasyonda ölü ele geçirilen 14 PKK üyesinden birinin de İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan, 6 yıl önce halı saha maçı yapan Komiser Cem ile eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polisin yaralanması ve bir kişinin kaçırılması olaylarına karıştığı belirlenen "Bahoz Serhat" kod adlı Özkan Özmen olduğu ortaya çıktı.
Kent merkezine bağlı Kutudere bölgesinde 26 Mart'ta güvenlik güçlerince başlatılan ve Mehmetçik'in hava desteği olmadan girdiği silahlı çatışmada "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verince etkisiz hale getirilen 14 PKK'lının, Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsi ve kimlik tespiti işlemleri tamamlandı.
İncelemede teröristlerden birinin 7 yıl önce PKK'ya katılan Erzurum nüfusuna kayıtlı "Bahoz Serhat" kod adlı Özkan Özmen olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığının "Ödül Yönetmeliği" kapsamındaki "Aranan Teröristler Listesi"nde "gri" kategoride yer alan Özmen'in etkisiz hale getirilen grubun sözde sorumlusu olduğu tespit edildi.
Ayrıca, PKK'lı Özmen'in, 4 Eylül 2011'de kent merkezinde halı saha maçı yapan polislere yönelik saldırıda, Komiser Cem Kerman ile saha kenarında kendisini izleyen eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edildiği ve 8 polisin yaralandığı olaya karıştığı, 2013 yılında da Tunceli-Pülümür karayolunu keserek bir vatandaşın kaçırılması olayının da faili olduğu saptandı.
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Tunceli Kutu Deresi'nde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 14 teröristten birinin de İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Bahoz Serhat" kod adlı Özkan Özmen olduğu ortaya çıktı
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