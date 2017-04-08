18:21, 08 Nisan 2017 Cumartesi

Roketsan'dan Rus hava savunma sistemleri ile ilgili büyük iddia

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Roket Sanayi ve Ticaret AŞ (Roketsan) Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Hayri Torun, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasıyla ilgili, "Rus savunma sistemleri füzeleri karşılayamaz diye bir olay yok. Demek ki hava savunma sistemleri kapatıldı, onlar da geçti." iddiasında bulundu.

Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) tarafından üyelere yönelik bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Torun, Türkiye'de savunma sanayinin gelişimi hakkında bilgiler verdi.

RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AMERİKAN FÜZELERİNİ ENGELLEYEMEZ DİYE BİR OLAY YOK"

ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Torun, toplantıya katılan üyelerin sorularını da cevapladı.

Torun, Amerika'nın Suriye'ye yönelik füze saldırısında, Rus hava savunma sistemlerinin Amerikan Tomahawk füzelerini neden durduramadığı sorusuna, "Rus savunma sistemleri füzeleri karşılayamaz diye bir olay yok. Demek ki hava savunma sistemleri kapatıldı, onlar da geçti. Yani, Rus hava savunma sistemleri Amerikan füzelerini engelleyemez diye bir olay yok. Çünkü bir füzenin geldiğini hava savunma sistemi 400 kilometre önceden bilir. 400 kilometre önceden çıktığını görür, kendi menziline geldiği zaman imha eder." yanıtını verdi.