18:55, 08 Nisan 2017 Cumartesi

MHP'li Tanrıkulu: Katliamlara sessiz kalamayız

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Yunus Emre Konferans Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Kerkük'te demokratik yapıyla oynandığını ifade eden Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Rejim yanlıları Suriye'de İdlib'de kimyasal bir bomba kullanarak, yüzlerce insanı katletti. Musul’da, Halep'te bizim canlarımız kardeşlerimiz Türkmenler katlediliyor. Bunlara sessiz kalamayız, bunu alttan alamayız. Her ateş kendi ocağı yakar, ama bu ateş bütün ülkeyi yakabilecek bir çapta ateştir. Çünkü oralardaki bizim hak ve hukukumuzu tarihi bağlarımızı, kültürel ilişkilerimizi yok sayarsak yarın gerileye gerileye bir bakmışız Karaman’ın dibine kadar gelmiş olurlar. Orada mücadeleye devam etmemiz ve orada savaşı kabul etmemiz gerekir."