Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:56, 09 Nisan 2017 Pazar
Sağlık
Güncelleme: 02:14, 09 Nisan 2017 Pazar

  • Paylaş
Diyabet göz sağlığı için de çok tehlikeli
Diyabet göz sağlığı için de çok tehlikeli

Vücuttaki hemen her sistemi etkileyen diyabet gözlerde de sorun yaratabiliyor. Diyabete bağlı olarak uzun süre kan şekerinin yüksek seyretmesi, göz damarlarını etkiliyor ve retinanın beslenmesini bozuyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Diyabetik retinopati", diyabet hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan ve tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına sebep olan bir hastalık. 

Diyabette uzun süre kan şekerinin yüksek seyretmesi durumunda göz damarlarının ve retina beslenmesinin bozuldiğini vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nail Sönmez, "Retinada yeni damar oluşumları meydana gelirken oluşan damarlardan dışarıya sıvı sızar. Damarlardaki sıvı sızması sonucunda da retinada sıvı birikir ve ödem oluşmasına sebep olur. Bu durum sonucunda kişi görme yetisini kaybedebilir'' dedi.

Hastalığın meydana gelmesinde şeker hastalığının süresine dikkati çeken Sönmez, ''Özellikle diyabet tanısından itibaren 10 yıllık süreden sonra ve insüline bağlı genç diyabetlilerde ergenlik çağından sonra retinopati görülme sıklığı artar. Ayrıca sigara ve fazla miktarda alkol tüketimi de diyabetik retinopatinin ilerlemesini hızlandırır'' değerlendirmesinde bulundu.

Sönmez, "diyabetik retinopati" nin diyabet hastalığına bağlı olarak ortaya çıktığına ve tedavi edilmediği takdirde de kalıcı görme kaybına sebep olduğuna dikkat çekti.

DÜZENLİ GÖZ MUAYENESİ İLE GÖRME KAYIPLARI ÖNLENEBİLİR

Sönmez'in aktardığına göre, iki evreye ayrılan diyabetik retinopatinin ilk evresi sessiz ilerliyor ve herhangi bir belirti vermiyor. Bu nedenle özellikle diyabet hastaları belirti beklemeden düzenli göz muayenesi yaptırmalı. Birinci evrede belirti göstermeden ilerleyen retinopatinin ikinci evrede ilerleyerek retinada ödem, görüşte lekeler, göz önünde uçuşmalar oluşması ve görmede ani kayıplar ile kendini gösteriyor. 

Diyabet hastalarının rutin göz muayenesi yaptırmasıyla hastalığın erken teşhisle tedavi edilerek görme kaybından korunulabileceğini kaydeden Sönmez, düzenli göz muayenesi ile oluşabilecek bir çok problemin önüne geçilebileceğinin altını çizdi.



İlgili Konular şeker hastalığı diyabet Diyabetik retinopati
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Sağlık Haberleri
Diyabet göz sağlığı için de çok tehlikeli
Diyabet göz sağlığı için de çok tehlikeli

Vücuttaki hemen her sistemi etkileyen diyabet gözlerde de sorun yaratabiliyor. Diyabete bağlı olarak uzun süre kan şekerinin yüksek seyretmesi, göz damarlarını etkiliyor ve retinanın beslenmesini bozuyor.
Yoğun bahar yorgunluğu psikiyatrik rahatsızlık habercisi olabilir
Yoğun bahar yorgunluğu psikiyatrik rahatsızlık habercisi olabilir

Bahar yorgunluğunu çok yoğun yaşayan insanların ya ileride psikiyatrik bir rahatsızlık göstereceği ya da bu durum buna yatkınlıkları olduğu belirtildi
Otizmli çocuklar için 'özel kurul' geliyor
Otizmli çocuklar için 'özel kurul' geliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, otizmli çocuklar için gerçekleştirilmesi taahhüt edilen çalışmaların hayata geçirilip geçirilmediğinin takibi amacıyla özel bir kurul kurulacak
Türkiye'deki 3 milyon obezin yarısından fazlası 18 yaşın altında
Türkiye'deki 3 milyon obezin yarısından fazlası 18 yaşın altında

TBV Başkanı Erk, Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. 80 milyon içerisinde 3 milyon bilimsel tanımlara uygun obez var. O 3 milyon obezin 1 milyon 800 bini, 18 yaşın altında" dedi
Psikoloji Günleri'nde İnsanı Anlamak
Psikoloji Günleri'nde “İnsanı Anlamak”

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl ilk kez Psikoloji Günleri düzenleniyor.
Akıllı ilaçlarla' kanser hastalarında yaşam süresi uzadı
'Akıllı ilaçlarla' kanser hastalarında yaşam süresi uzadı

Çeşitli kanserler üzerinde uygulanan araştırmalardan elde edilen literatür sonuçlarına göre, doğrudan kanser hücrelerini öldüren "akıllı ilaçlar" ile özellikle akciğer, lösemi, kalın bağırsak kanserinde yaşam süresi uzadı
Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar
Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada bulunan kanser hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla hastalığa dair doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklama yapıldı
Kanserden korunmanın altın kuralları
Kanserden korunmanın altın kuralları

Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, kanserde risk faktörlerinin başında sigara ve alkolün geldiğini belirterek, beslenmenin önemine dikkati çekti.
Türkiye'de 2 milyon kişide bipolar bozukluk var
Türkiye'de 2 milyon kişide bipolar bozukluk var

Prof. Dr. Sibel Çakır, Türkiye'de yaklaşık iki milyon kişide bipolar bozukluğunun görüldüğünü söyledi
Avrupa için kızamık salgını uyarısı
Avrupa için kızamık salgını uyarısı

DSÖ, aşılama oranının yüzde 95'in altında olduğu ülkelerde kızamık enfeksiyonlarının salgın haline geldiğini kaydetti
Eklem sağlığını korumak elinizde
Eklem sağlığını korumak elinizde

Yürüme, eğilip doğrulma ve cisimleri kavramada güçlüğe yol açan eklem rahatsızlıklarının, kişinin günlük yaşamda alabileceği basit tedbirlerle ilerlemesi engellenebiliyor
Bahar alerjisinin nedeni polen değil sahra tozları'
'Bahar alerjisinin nedeni polen değil sahra tozları'

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saydam, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan bahar alerjisi, migren, tansiyon değişikliği gibi rahatsızlıkların sahra tozlarından kaynaklandığını, polenlerin masum olduğunu belirtti
Bahar yorgunluğu ile gelen depresyona dikkat
Bahar yorgunluğu ile gelen depresyona dikkat

Mevsimsel geçişler herkeste farklı ruhsal etkiler ortaya çıkarıyor. Kimileri güneşli havalarda yeni bir güne enerji dolu başlarken, kimileri ise halsiz, bitkin ve her şeye çabuk öfkelenme gibi belirtiler gösterip depresyona girebiliyor
Mangal alışkanlığı olanlar dikkat
Mangal alışkanlığı olanlar dikkat

Kolon kanserinin oluşmasında hayvansal yağ tüketiminin etkili olduğunu belirten Türk Cerrahi Derneğinden Prof. Alabaz, isli, dumanlı, fazla kömürleşmiş döner veya mangal etlerinden uzak durulması ve özellikle mangal alışkanlığı olanların dikkat etmesi gerektiğini vurguladı
Yaşadıklarımızdan ne öğreniyoruz
Yaşadıklarımızdan ne öğreniyoruz?

İnsan yaptığı hatalardan, başına gelen olaylardan ders almayı bilmez mi? İnsan hatalarından öğrenir elbette. İnsan, düşünür ve ibretle kendine bakmayı bilirse aynı hataların kendini tekrar eden girdabından çıkabilecek güç ve imkandadır.
Dünyanın en sağlıklı kalpleri Bolivya'da
Dünyanın en sağlıklı kalpleri Bolivya'da

Bilim adamları, dünyanın en sağlıklı kalplerine, Bolivya'nın Amazon ormanlarında yaşayan avcılık ve balıkçılıkla uğraşan Tsimane yerlilerinin sahip olduğunu açıkladı

Haberler

Şeker (diyabet) sizi 4 organınızdan edebilir
Şeker diyabet sizi 4 organınızdan edebilir

Diyabet, böbrekleri vuruyor
Diyabet böbrekleri vuruyor

Türkiye'de diyabet dünyadan 2 kat hızlı artıyor
Türkiye'de diyabet dünyadan 2 kat hızlı artıyor

D vitamininiz tamam olsun
D vitamininiz tamam olsun

Şeker hastasına alternatif içecek
Şeker hastasına alternatif içecek

SGK'nın diyabet eylem planı
SGK'nın diyabet eylem planı

Şeker hastalığının tedavisinde cerrahi yöntem
Şeker hastalığının tedavisinde cerrahi yöntem

Dünya Diyabet Günü
Dünya Diyabet Günü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 