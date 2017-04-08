Diyabet göz sağlığı için de çok tehlikeli

"Diyabetik retinopati", diyabet hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan ve tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına sebep olan bir hastalık.
Diyabette uzun süre kan şekerinin yüksek seyretmesi durumunda göz damarlarının ve retina beslenmesinin bozuldiğini vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nail Sönmez, "Retinada yeni damar oluşumları meydana gelirken oluşan damarlardan dışarıya sıvı sızar. Damarlardaki sıvı sızması sonucunda da retinada sıvı birikir ve ödem oluşmasına sebep olur. Bu durum sonucunda kişi görme yetisini kaybedebilir'' dedi.
Hastalığın meydana gelmesinde şeker hastalığının süresine dikkati çeken Sönmez, ''Özellikle diyabet tanısından itibaren 10 yıllık süreden sonra ve insüline bağlı genç diyabetlilerde ergenlik çağından sonra retinopati görülme sıklığı artar. Ayrıca sigara ve fazla miktarda alkol tüketimi de diyabetik retinopatinin ilerlemesini hızlandırır'' değerlendirmesinde bulundu.
Sönmez, "diyabetik retinopati" nin diyabet hastalığına bağlı olarak ortaya çıktığına ve tedavi edilmediği takdirde de kalıcı görme kaybına sebep olduğuna dikkat çekti.
Sönmez'in aktardığına göre, iki evreye ayrılan diyabetik retinopatinin ilk evresi sessiz ilerliyor ve herhangi bir belirti vermiyor. Bu nedenle özellikle diyabet hastaları belirti beklemeden düzenli göz muayenesi yaptırmalı. Birinci evrede belirti göstermeden ilerleyen retinopatinin ikinci evrede ilerleyerek retinada ödem, görüşte lekeler, göz önünde uçuşmalar oluşması ve görmede ani kayıplar ile kendini gösteriyor.
Diyabet hastalarının rutin göz muayenesi yaptırmasıyla hastalığın erken teşhisle tedavi edilerek görme kaybından korunulabileceğini kaydeden Sönmez, düzenli göz muayenesi ile oluşabilecek bir çok problemin önüne geçilebileceğinin altını çizdi.
Vücuttaki hemen her sistemi etkileyen diyabet gözlerde de sorun yaratabiliyor. Diyabete bağlı olarak uzun süre kan şekerinin yüksek seyretmesi, göz damarlarını etkiliyor ve retinanın beslenmesini bozuyor.
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