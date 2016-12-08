19:13, 08 Nisan 2017 Cumartesi

Arnavutluk'ta orta şiddette deprem



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Arnavutluk'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Tiran'ın yanı sıra ülkedeki bir çok şehirde de hissedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Arnavutluk'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 5 büyüklüğündeki deprem, başkent Tiran'a 55 kilometre uzaklıkta kaydedildi. Tiran'ın yanı sıra ülkedeki bir çok şehirde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadı.

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