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01:08, 09 Nisan 2017 Pazar
Dünya
Güncelleme: 23:20, 08 Nisan 2017 Cumartesi

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ETA'nın gösterdiği yerlerde yüzlerce kilo patlayıcı bulundu
ETA'nın gösterdiği yerlerde yüzlerce kilo patlayıcı bulundu

Paris Savcılığı ETA'nın verdiği listede bulunan yerlerde yapılan aramada yüzlerce kilo patlayıcı bulunduğunu bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Paris Savcılığı İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde olan ETA'nın (Bask Ülkesi ve Özgürlük) verdiği listede bulunan yerlerde yapılan aramada yüzlerce kilo patlayıcı bulunduğunu bildirdi.

Paris Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, polis yetkililerin ETA tarafından verilen listede yer alan yerlerde arama yaptığı belirtildi.

Açıklamada, aramalarda, metal konteynerler ve çantalar içinde, onlarca tabanca ve tüfek, binlerce mühimmat, yüzlerce kilo patlayıcı, patlayıcı bileşenleri, zamanlayıcılar ve patlatma mekanizmaları bulunduğu kaydedildi.

İSPANYA HÜKÜMETİNE GÖRE ETA'NIN YAPTIĞI "MEDYATİK ŞOV"

İspanya hükümeti, ülkenin kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için 59 yıldır mücadele veren ETA'nın (Bask Ülkesi ve Özgürlük) bugün itibarıyla silahsızlandığını açıklayarak, silah ve patlayıcıları sakladığını belirttiği yerleri Fransız makamlarına bildirmesini "medyatik şov" olarak değerlenmişti.

Hükümet adına açıklama yapan İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, "ETA mağlubiyetini küçültmek için medyatik işler yapmak yerine mağdurlarından özür dileyip, bir daha ortaya çıkmamak üzere kendini feshetmelidir." demişti.

Diğer yandan Fransa İçişleri Bakanı Matthias Fekl, ETA'nın tek taraflı olarak silahsızlanmasını ve sivil arabulucular aracılığıyla örgüte ait 8 cephaneliğinin yerlerinin Fransız polisine bildirmesini "Büyük bir adım" olarak yorumlamıştı.

1958 yılında kurulan ve bu zamana kadar 858 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA, 20 Ekim 2011 tarihinde silahlı faaliyetlerini tamamen bıraktığını açıklamıştı. ETA'ya ait olan ve toprak altında gömülü tutulan 8 cephaneliğin listesi, Bask bölgesindeki bir sivil toplum örgütünün temsilcileri ve uluslararası gözlemciler tarafından bu sabah Fransız polisine teslim edilmişti. 



İlgili Konular ETA fransa ispanya
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