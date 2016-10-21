21:52, 08 Nisan 2017 Cumartesi

Baykal: Türkiye'nin derdi miydi anayasa?

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisince İstasyon Caddesi'nde düzenlenen mitingde, 16 Nisan'ın Türkiye'nin kaderi için önemli olduğunu anlattı.

Türkiye'nin bütün kazanımlarını Meclisten elde ettiğini belirten Baykal, Meclisin kapanmasına hiçbir zaman izin vermeyeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin birçok derdi varken, gençler işsizken anayasa değişikliğinin gündeme gelmesini eleştiren Baykal, ''Bu anayasa işi nereden çıktı Allah aşkına? Vatandaşın bir anayasa sorunu mu var? Mazot almış başını gitmiş, bütün tarımsal ürünlerin fiyatları yükselmiş... Borç içinde yaşıyoruz, gençler iş bulamıyor, oğlanlarımız, kızlarımız, çocuklarımız diplomalarını alıyor, ellerinde diploma, iş yok. Çocuklarımız evlenecek iş yok. 'Bu mühim değil biz anayasa istiyoruz' mu diyorlar, nereden çıktı bu? Türkiye'nin derdi miydi anayasa?'' diye konuştu.

"ŞİMDİ DERDİMİZ PARTİCİLİK DEĞİL"

Mitinglerde "siyaset, particilik" yapmadıklarını, tek dertlerinin memleket, millet, vatan ve Türkiye olduğunu vurgulayan Deniz Baykal, ''Şimdi işimiz başka, şimdi derdimiz parti değil, particilik değil. Şimdi derdimiz memleket, şimdi derdimiz millet, şimdi derdimiz vatan, şimdi derdimiz Türkiye.'' dedi.