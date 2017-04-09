00:42, 09 Nisan 2017 Pazar

Suriye'de İdlib'e yönelik bombardıman sürüyor



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Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Urum el Coz köyüne yönelik bombardımanda 18 sivilin hayatını kaybettiği, 25 sivilin de yaralandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İdlib sivil savunma yetkilisi Mustafa Raşid yaptığı açıklamada, "Rus savaş uçakları Urum el Coz köyünü misket bombalarıyla hedef aldı." dedi. Raşid, saldırıda 18 sivilin hayatını kaybettiğini, 25 sivilin de yaralandığını belirtti. Esed rejiminin, salı günü İdlib'e bağlı Han Şeyhun belde merkezine düzenlediği kimyasal silah saldırılarında yaklaşık 100 sivil yaşamını yitirmiş, 500 civarında kişi de zehirli gazdan etkilenmişti.

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