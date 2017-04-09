Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
01:08, 09 Nisan 2017 Pazar
Ortadoğu
00:42, 09 Nisan 2017 Pazar

  • Paylaş
Suriye'de İdlib'e yönelik bombardıman sürüyor
Suriye'de İdlib'e yönelik bombardıman sürüyor
Foto: Arşiv

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Urum el Coz köyüne yönelik bombardımanda 18 sivilin hayatını kaybettiği, 25 sivilin de yaralandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İdlib sivil savunma yetkilisi Mustafa Raşid yaptığı açıklamada, "Rus savaş uçakları Urum el Coz köyünü misket bombalarıyla hedef aldı." dedi.

Raşid, saldırıda 18 sivilin hayatını kaybettiğini, 25 sivilin de yaralandığını belirtti.

Esed rejiminin, salı günü İdlib'e bağlı Han Şeyhun belde merkezine düzenlediği kimyasal silah saldırılarında yaklaşık 100 sivil yaşamını yitirmiş, 500 civarında kişi de zehirli gazdan etkilenmişti.



İlgili Konular esed Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Suriye'de İdlib'e yönelik bombardıman sürüyor
Suriye'de İdlib'e yönelik bombardıman sürüyor

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Urum el Coz köyüne yönelik bombardımanda 18 sivilin hayatını kaybettiği, 25 sivilin de yaralandığı bildirildi
ETA'nın gösterdiği yerlerde yüzlerce kilo patlayıcı bulundu
ETA'nın gösterdiği yerlerde yüzlerce kilo patlayıcı bulundu

Paris Savcılığı ETA'nın verdiği listede bulunan yerlerde yapılan aramada yüzlerce kilo patlayıcı bulunduğunu bildirdi
Meksika'dan mahsur kalan Kübalı göçmenlere oturma izni
Meksika'dan mahsur kalan Kübalı göçmenlere oturma izni

Meksika hükümeti, ABD yönetiminin göçmenlere yönelik yasak kararlarının ardından iki ülke sınırındaki Nuevo Laredo kentinde mahsur kalan 588 Kübalı göçmene oturma izni verecek
Arnavutluk'ta orta şiddette deprem
Arnavutluk'ta orta şiddette deprem

Arnavutluk'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Tiran'ın yanı sıra ülkedeki bir çok şehirde de hissedildi
Roketsan'dan Rus hava savunma sistemleri ile ilgili büyük iddia
Roketsan'dan Rus hava savunma sistemleri ile ilgili büyük iddia

Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Torun, "(ABD'nin Suriye'deki hava üssünü vurması) Rus savunma sistemleri füzeleri karşılayamaz diye bir olay yok. Demek ki hava savunma sistemleri kapatıldı, onlar da geçti" dedi
Güney Osetya 'Alanya' olmayı oylayacak
Güney Osetya 'Alanya' olmayı oylayacak

Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya’da 9 Nisan'da sözde devlet başkanı seçiminin yanı sıra, Güney Osetya’nın isminin "Alanya" olarak değişitilmesine yönelik oylama yapılacak
Guantanamo mahkumları hakkındaki iki suçlama düştü
Guantanamo mahkumları hakkındaki iki suçlama düştü

Guantanamo Deniz Üssü'ndeki askeri mahkeme, 11 Eylül saldırısını organize etmekle suçlanan Halid Şeyh Muhammed'in de aralarında bulunduğu beş mahkum hakkındaki iki suçlamayı düşürdü
Ruhani'den ABD'ye 'Suriye' eleştirisi
Ruhani'den ABD'ye 'Suriye' eleştirisi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını eleştirdi
Han Şeyhun kimyasal saldırıdan 4 gün sonra yeniden bombalandı
Han Şeyhun kimyasal saldırıdan 4 gün sonra yeniden bombalandı

Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun beldesi, kimyasal saldırıdan 4 gün sonra yeniden bombalandı. Saldırıda bir kadın hayatını kaybetti.
Sadr'dan Esed'e 'bırak' çağrısı
Sadr'dan Esed'e 'bırak' çağrısı

Iraklı Şii lider Sadr, "Beşşar Esed'in Suriye'nin çıkarı doğrultusunda hareket ederek ülkeyi savaş belasından ve teröristlerin kontrolüne geçmekten kurtarmak için iktidardan vazgeçip görevinden istifa etmesi insaflı olur" dedi
Nijerya'daki menenjit salgınında ölü sayısı 438'e yükseldi
Nijerya'daki menenjit salgınında ölü sayısı 438'e yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 438'e yükseldi
ABD hayal kırıklığına uğradı ama şaşırmadı
ABD hayal kırıklığına uğradı ama şaşırmadı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'de düzenledikleri füze saldırısına Rusya'nın verdiği tepkiden ötürü "hayal kırıklığına uğradığını, ancak şaşırmadığını" söyledi
İngiltere Dışişleri Bakanı Moskova ziyaretini iptal etti
İngiltere Dışişleri Bakanı Moskova ziyaretini iptal etti

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'de yaşanan son olaylardan sonra Moskova'ya yapacağı ziyareti iptal etti
Merkel'den 'Afrika' itirafı
Merkel'den 'Afrika' itirafı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Sömürge döneminde Afrika'da günaha girdik." dedi
İsveç te kamyonlu terör saldırısıyla ilgili bir tutuklama
İsveç’te kamyonlu terör saldırısıyla ilgili bir tutuklama

İsveç'in başkenti Stockholm’de dün meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesi ve 15 kişinin de yaralanmasına neden olan kamyonlu terör saldırısının şüphelisi olarak gözaltına alınan bir kişinin tutuklandığı bildirildi
Fransa'dan 3 ülkeye karşı 'siber ordu' atağı
Fransa'dan 3 ülkeye karşı 'siber ordu' atağı

Fransa, özellikle Çin, İran ve Rusya'dan gelebilecek müdahalelerin önüne geçmek için "siber ordusuna" personel alımını hızlandırdı

Haberler

Roketsan'dan Rus hava savunma sistemleri ile ilgili büyük iddia
Roketsan'dan Rus hava savunma sistemleri ile ilgili büyük iddia

Ruhani'den ABD'ye 'Suriye' eleştirisi
Ruhani'den ABD'ye 'Suriye' eleştirisi

Han Şeyhun kimyasal saldırıdan 4 gün sonra yeniden bombalandı
Han Şeyhun kimyasal saldırıdan 4 gün sonra yeniden bombalandı

Sadr'dan Esed'e 'bırak' çağrısı
Sadr'dan Esed'e 'bırak' çağrısı

ABD hayal kırıklığına uğradı ama şaşırmadı
ABD hayal kırıklığına uğradı ama şaşırmadı

İngiltere Dışişleri Bakanı Moskova ziyaretini iptal etti
İngiltere Dışişleri Bakanı Moskova ziyaretini iptal etti

Çavuşoğlu: Suriye için en ideali siyasi çözüm
Çavuşoğlu Suriye için en ideali siyasi çözüm

Astana görüşmelerinin ev sahibinden Suriye çağrısı
Astana görüşmelerinin ev sahibinden Suriye çağrısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 