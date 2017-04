09:33, 09 Nisan 2017 Pazar

Asrın projesi 'Demir İpek Yolu' devreye giriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Kesimhane Yapım İşi Temel Atma Töreni'nde konuşan Arslan, Kars’ta olduğu gibi Türkiye'nin farklı yerlerinde de benzer projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Arslan, "Ülkemize hem istihdam anlamında hem hükümlülerimizin hayata daha iyi hazırlanması adına hem de ülkeye katma değer oluşturması adına çok önemli bir çalışma yaptıklarını ortaya koydular." dedi.

Cazibe Merkezleri Projesi'nin Kars'ta temelinin atıldığını anımsatan Arslan, "Bu bölge için Cazibe Merkezleri çok önemli, inşallah o kapsamda da yapacağımız yatırımlar sanayinin, endüstrinin gelişmesi adına kuracağımız fabrikalar bu bölgenin kalkınması için önemli. Ama tarım, hayvancılık bölgesinde burada elde edilecek ürünlerin işletilmesi entegre tesislerinde üretilmesi ve buradan başka pazarlara da sunulması çok önemli, bunlar da birbirinin tamamlayıcısı olacak." şeklinde konuştu.

Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile bölgede üretilen ürünlerin dünya ülkelerine daha hızlı bir şekilde gönderileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi inşallah haziran da devreye giriyor, buradan ürettiğimiz ürünleri bir lojistik merkezinden kalkarak, dünyanın her yerine gönderebilir hale gele geleceğiz. Ama sadece demiryolu değil, özellikle bölünmüş yolları, sıcak asfalt yolları ülkemizin her yerinde yapıyoruz ama bizim bölgemizde de Gürcistan'a Karadeniz'e ta Van'dan Akdeniz'e her yere erişilebiliyor. Bunun için de şehrimizin her tarafını bölünmüş yollarla komşu illerle bağlıyoruz, komşu illeri de başka illere bağlıyoruz. Sahara Tünelini yapıyoruz, Ardahan-Artvin arasını 20 dakikaya indiriyoruz. Artık 1,5-2 saat gitmek yok. Artvin de bölgemizin bir ili olarak bölgesel erişimi sağlamak için inşallah Ilgar'dan Gürcistan'a Sahara'dan Karadeniz'e ve bir şey daha yaptık, Aktaş Sınır Kapısı'ndan bir erişim var orada da Aşık Şenlik Tüneli'ni başlattık, inşallah seneye bitiyor. Ülkenin her yerine yaptığımız gibi bölgenin kalkınması için de gecemizi gündüzümüze katıyoruz."