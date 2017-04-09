Asrın projesi 'Demir İpek Yolu' devreye giriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Kesimhane Yapım İşi Temel Atma Töreni'nde konuşan Arslan, Kars’ta olduğu gibi Türkiye'nin farklı yerlerinde de benzer projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Arslan, "Ülkemize hem istihdam anlamında hem hükümlülerimizin hayata daha iyi hazırlanması adına hem de ülkeye katma değer oluşturması adına çok önemli bir çalışma yaptıklarını ortaya koydular." dedi.
Cazibe Merkezleri Projesi'nin Kars'ta temelinin atıldığını anımsatan Arslan, "Bu bölge için Cazibe Merkezleri çok önemli, inşallah o kapsamda da yapacağımız yatırımlar sanayinin, endüstrinin gelişmesi adına kuracağımız fabrikalar bu bölgenin kalkınması için önemli. Ama tarım, hayvancılık bölgesinde burada elde edilecek ürünlerin işletilmesi entegre tesislerinde üretilmesi ve buradan başka pazarlara da sunulması çok önemli, bunlar da birbirinin tamamlayıcısı olacak." şeklinde konuştu.
Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile bölgede üretilen ürünlerin dünya ülkelerine daha hızlı bir şekilde gönderileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi inşallah haziran da devreye giriyor, buradan ürettiğimiz ürünleri bir lojistik merkezinden kalkarak, dünyanın her yerine gönderebilir hale gele geleceğiz. Ama sadece demiryolu değil, özellikle bölünmüş yolları, sıcak asfalt yolları ülkemizin her yerinde yapıyoruz ama bizim bölgemizde de Gürcistan'a Karadeniz'e ta Van'dan Akdeniz'e her yere erişilebiliyor. Bunun için de şehrimizin her tarafını bölünmüş yollarla komşu illerle bağlıyoruz, komşu illeri de başka illere bağlıyoruz. Sahara Tünelini yapıyoruz, Ardahan-Artvin arasını 20 dakikaya indiriyoruz. Artık 1,5-2 saat gitmek yok. Artvin de bölgemizin bir ili olarak bölgesel erişimi sağlamak için inşallah Ilgar'dan Gürcistan'a Sahara'dan Karadeniz'e ve bir şey daha yaptık, Aktaş Sınır Kapısı'ndan bir erişim var orada da Aşık Şenlik Tüneli'ni başlattık, inşallah seneye bitiyor. Ülkenin her yerine yaptığımız gibi bölgenin kalkınması için de gecemizi gündüzümüze katıyoruz."
Van'da polis tarafından PKK/KCK örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Türk hekimler tarafından migren görülme sıklığı yüksek olan Afrika ülkelerinde görev yapan meslektaşlarına baş ağrısı tedavi seçenekleri eğitimi verildi
Milli muharip uçağın tasarımına yönelik çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, bu proje kapsamında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik de çalışmalar yapıyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki saldırısı sonrası Rusya ile yaşanan gerilim ile ilgili, "Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. " dedi
Haydarpaşa Limanı uluslararası yolcu salonu Ukrayna’dan gemi ile gelen 40 misafir gazeteci ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sybiha’nın katıldığı törenle açıldı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde zamanlamanın erkene çekilmesi çabasının, Edirne'deki darbe yanlısı komutanların "o geceki" telefon trafiğine yansıdığı tespit edildi.
AKpadokya'da inişe geçerken direğe takılan balonda bir kişi hayatını kaybetti
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından "Türkiye'nin 210'uncu tabiat parkı" ilan edildi
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi inşallah Haziran'da devreye giriyor." açıklamasında bulundu
TİKA, Kolombiya'daki sel felaketinin meydana geldiği Mocoa'ya acil tıbbi malzemelerin bulunduğu kolilerin yanı sıra koltuk değneği ve güneş enerjisi ile şarj olan ışıldaklar gönderdi
Adalet Bakanı Bozdağ, "Türk Anayasası'nda fesih kavramı yoktur, seçimleri yenileme ibareleri vardır" dedi
Muş'un çeşitli ilçelerinde düzenlenen terör operasyonlarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 2 kişi tutuklandı, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 12 zanlı ise gözaltına alındı
CHP Antalya Milletvekili Baykal, "Borç içinde yaşıyoruz. 'Bu mühim değil biz anayasa istiyoruz' mu diyorlar, nereden çıktı bu? Türkiye'nin derdi miydi anayasa?" dedi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, "İdlib'de yüzlerce insan katledildi. Musul'da, Halep'te kardeşlerimiz Türkmenler katlediliyor. Bunlara sessiz kalamayız, bunu alttan alamayız." dedi
Tunceli Kutu Deresi'nde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 14 teröristten birinin de İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Bahoz Serhat" kod adlı Özkan Özmen olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen "İstanbul Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da merhum Özal'dan Demirel'e, Türkeş'ten Erbakan'a, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz." dedi.