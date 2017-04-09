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Kapadokya'da balon kazası, 1 ölü
Kapadokya'da balon kazası, 1 ölü

AKpadokya'da inişe geçerken direğe takılan balonda bir kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir turist hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kapadokya bölgesinde turistleri taşıyan sıcak hava balonları sabah Göreme beldesi yakınlarından havalandı. Balonlardan biri, Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada elektrik direğine takılarak düştü.



İlgili Konular nevşehir kapadokya
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