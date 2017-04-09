10:33, 09 Nisan 2017 Pazar

Kapadokya'da balon kazası, 1 ölü





AKpadokya'da inişe geçerken direğe takılan balonda bir kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir turist hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kapadokya bölgesinde turistleri taşıyan sıcak hava balonları sabah Göreme beldesi yakınlarından havalandı. Balonlardan biri, Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada elektrik direğine takılarak düştü.

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