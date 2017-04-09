11:03, 09 Nisan 2017 Pazar

Mısır Kutsal Meryem Kilisesi'nde patlama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'ın Tanta kentinde Kutsal Meryem Kilisesi yakınında patlama oldu. İlk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybederken 42 kişi ağır yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, patlamada en az 21 kişinin öldüğünü ve 40'tan fazla yaralı olduğunu açıkladı.

St George Kıpti Kilisesi'ndeki patlamanın, Palmiye Pazarı ayini nedeniyle kalabalık olduğu bir sırada meydana geldiği belirtiliyor.



Hristiyanlar tarafından İsa Peygamber'in zafer kazandıktan sonra Kudüs'te girdiği gün kutlanan Palmiye Pazarı, ayrıca Kutsal Hafta'nın başlangıcı kabul ediliyor.





Şu ana kadar saldırıyı üstlenen her hangi bir grup olmadı.