11:31, 09 Nisan 2017 Pazar

Kalkışmanın Edirne'deki izleri 'HTS'de' gizli

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde zamanlamanın erkene çekilmesi çabasının, Edirne'de darbe iddiasıyla yargılanan komutanların "o geceki" şüpheli hareketlerine yansıdığı tespit edildi.

Darbe girişimine ilişkin, eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı H.A'nın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 22 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal tarafından hazırlanan ve Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 15 Temmuz'da Edirne'de konuşlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı karargahı ve bağlı birliklerde yaşananlarda delilleriyle orta konuldu.

İddianamede ordudan ihraç edilen tutuklu eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral H.A'nın cep telefonu görüşme kayıtları (HTS) incelendiğinde Arı'nın ilk olarak saat 19.33'te "kalkışmanın organizatörlerinden" olduğu değerlendirilen eski İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ö.A. ile görüşmesi sonrası 20.43'te karargah binasına geldiği, daha sonra da yine darbe girişiminin aktif isimlerinden firari eski albay Uzay Şahin (saat 20.49) ve "Yurtta Sulh" whatsapp grubunun kurucusu eski binbaşı M.M.Ç. (saat 20.54) ile görüşmeler yaptığı tespitine yer verildi.

Aramalarla H.A'ya "kalkışmanın planlanandan öne çekileceği" bilgisinin verildiği kanısı not düşüldü.