Haydarpaşa Limanı'na uluslararası yolcu salonu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ukrayna ile yapılan taşımacılık ve turizm anlaşmaları kapsamında Haydarpaşa Limanı’nda oluşturulan uluslararası yolcu salonu törenle hizmete açıldı.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sybiha, Haydarpaşa Limanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Ukrayna halklarının birbirlerini çok iyi anladığını belirterek Türkiye’de bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Yapılan çalışmanın iki ülke arasındaki turizmi canlandırması açısından önemli olduğunu ifade eden Sybiha, şunları kaydetti:
“Dün iki yıl aradan sonra Antalya’da bir araya gelerek, Ukrayna ve Türkiye arasındaki turizm ilişkilerini ele alan toplantı düzenledik. İşbirliği konusunda güzel bir ilerlemenin olduğunu gördük ve umut ediyoruz ki bu ilerleme artarak devam edecektir. Bildiğiniz gibi Ukraynalılar tatil için Türkiye’yi tercih ediyorlar. Ukrayna’da tarihi mekanları olan bir ülke ve biz de sizleri ülkemize bekliyoruz. Atatürk’ün dediği gibi Karadeniz, bizi birbirimize bağlayan bir köprüdür. Bugün burada bulunarak da bu bağı çok güzel bir şekilde hissediyoruz.”
İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ise, "Ukrayna bizim için herhangi bir ülke değil. Dost ve stratejik ortağımız. Turizmde özel bir partnerimiz ve Ukrayna’dan gelen misafirler bizim için her zaman çok özel misafirler oldu ve olmaya da devam edecek. İstanbul Valiliği’nin dünyada üç kardeş şehri var ve bunlardan bir tanesi Odessa şehri. Dolayısıyla Ukrayna bizim için farklı ve özel bir ülke. Ukrayna’dan İstanbul’a gelecek misafirlerimizin limanımızı kullanmaları durumunda şehre ulaşımı ile ilgili tüm tedbirleri liman başkanlığımız alıyor. İstanbul başkonsolosluğumuzla da sürekli işbirliği içerisindeyiz. Aynı zamanda İstanbul Ukrayna’dan gelecek misafirler için başka limanlar da hazırlıyor. Karaköy’de hazırlanan limanımız tamamlandığında bölgenin en modern limanlarından olacak.” diye konuştu.
Liman Müdürü Dursun Arpacıoğlu ise yolcu salonu ile birlikte Haydarpaşa’nın da artık hudut kapısı statüsüne kavuştuğunu belirterek, Ukrayna ile birlikte Karadeniz bölgesinden gelecek yolcuların gümrük ve pasaport işlemlerini burada yapabileceğini bildirdi.
Limanın aynı zamanda Anadolu yakasının ilk uluslararası yolcu limanı olduğunu ifade eden Arpacıoğlu, “Limanımız misafirlerimizi karşılamak için hazır vaziyette. Misafirlerimiz Ukrayna’dan otomobilleri ile de İstanbul’a gelip buradan Avrasya tüneli ya da arabalı vapurla Avrupa yakasına da kolaylıkla geçebilecekler.” dedi.
Törene, Ukrayna’dan gemi ile gelen 40 misafir gazeteci ile davetliler katıldı.
Van'da polis tarafından PKK/KCK örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Türk hekimler tarafından migren görülme sıklığı yüksek olan Afrika ülkelerinde görev yapan meslektaşlarına baş ağrısı tedavi seçenekleri eğitimi verildi
Milli muharip uçağın tasarımına yönelik çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, bu proje kapsamında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik de çalışmalar yapıyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki saldırısı sonrası Rusya ile yaşanan gerilim ile ilgili, "Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. " dedi
Haydarpaşa Limanı uluslararası yolcu salonu Ukrayna’dan gemi ile gelen 40 misafir gazeteci ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sybiha’nın katıldığı törenle açıldı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde zamanlamanın erkene çekilmesi çabasının, Edirne'deki darbe yanlısı komutanların "o geceki" telefon trafiğine yansıdığı tespit edildi.
AKpadokya'da inişe geçerken direğe takılan balonda bir kişi hayatını kaybetti
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından "Türkiye'nin 210'uncu tabiat parkı" ilan edildi
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi inşallah Haziran'da devreye giriyor." açıklamasında bulundu
TİKA, Kolombiya'daki sel felaketinin meydana geldiği Mocoa'ya acil tıbbi malzemelerin bulunduğu kolilerin yanı sıra koltuk değneği ve güneş enerjisi ile şarj olan ışıldaklar gönderdi
Adalet Bakanı Bozdağ, "Türk Anayasası'nda fesih kavramı yoktur, seçimleri yenileme ibareleri vardır" dedi
Muş'un çeşitli ilçelerinde düzenlenen terör operasyonlarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 2 kişi tutuklandı, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 12 zanlı ise gözaltına alındı
CHP Antalya Milletvekili Baykal, "Borç içinde yaşıyoruz. 'Bu mühim değil biz anayasa istiyoruz' mu diyorlar, nereden çıktı bu? Türkiye'nin derdi miydi anayasa?" dedi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, "İdlib'de yüzlerce insan katledildi. Musul'da, Halep'te kardeşlerimiz Türkmenler katlediliyor. Bunlara sessiz kalamayız, bunu alttan alamayız." dedi
Tunceli Kutu Deresi'nde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 14 teröristten birinin de İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Bahoz Serhat" kod adlı Özkan Özmen olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen "İstanbul Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da merhum Özal'dan Demirel'e, Türkeş'ten Erbakan'a, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz." dedi.