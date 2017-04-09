11:44, 09 Nisan 2017 Pazar

Haydarpaşa Limanı'na uluslararası yolcu salonu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ukrayna ile yapılan taşımacılık ve turizm anlaşmaları kapsamında Haydarpaşa Limanı’nda oluşturulan uluslararası yolcu salonu törenle hizmete açıldı.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sybiha, Haydarpaşa Limanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Ukrayna halklarının birbirlerini çok iyi anladığını belirterek Türkiye’de bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yapılan çalışmanın iki ülke arasındaki turizmi canlandırması açısından önemli olduğunu ifade eden Sybiha, şunları kaydetti:

“Dün iki yıl aradan sonra Antalya’da bir araya gelerek, Ukrayna ve Türkiye arasındaki turizm ilişkilerini ele alan toplantı düzenledik. İşbirliği konusunda güzel bir ilerlemenin olduğunu gördük ve umut ediyoruz ki bu ilerleme artarak devam edecektir. Bildiğiniz gibi Ukraynalılar tatil için Türkiye’yi tercih ediyorlar. Ukrayna’da tarihi mekanları olan bir ülke ve biz de sizleri ülkemize bekliyoruz. Atatürk’ün dediği gibi Karadeniz, bizi birbirimize bağlayan bir köprüdür. Bugün burada bulunarak da bu bağı çok güzel bir şekilde hissediyoruz.”

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ise, "Ukrayna bizim için herhangi bir ülke değil. Dost ve stratejik ortağımız. Turizmde özel bir partnerimiz ve Ukrayna’dan gelen misafirler bizim için her zaman çok özel misafirler oldu ve olmaya da devam edecek. İstanbul Valiliği’nin dünyada üç kardeş şehri var ve bunlardan bir tanesi Odessa şehri. Dolayısıyla Ukrayna bizim için farklı ve özel bir ülke. Ukrayna’dan İstanbul’a gelecek misafirlerimizin limanımızı kullanmaları durumunda şehre ulaşımı ile ilgili tüm tedbirleri liman başkanlığımız alıyor. İstanbul başkonsolosluğumuzla da sürekli işbirliği içerisindeyiz. Aynı zamanda İstanbul Ukrayna’dan gelecek misafirler için başka limanlar da hazırlıyor. Karaköy’de hazırlanan limanımız tamamlandığında bölgenin en modern limanlarından olacak.” diye konuştu.

Liman Müdürü Dursun Arpacıoğlu ise yolcu salonu ile birlikte Haydarpaşa’nın da artık hudut kapısı statüsüne kavuştuğunu belirterek, Ukrayna ile birlikte Karadeniz bölgesinden gelecek yolcuların gümrük ve pasaport işlemlerini burada yapabileceğini bildirdi.

Limanın aynı zamanda Anadolu yakasının ilk uluslararası yolcu limanı olduğunu ifade eden Arpacıoğlu, “Limanımız misafirlerimizi karşılamak için hazır vaziyette. Misafirlerimiz Ukrayna’dan otomobilleri ile de İstanbul’a gelip buradan Avrasya tüneli ya da arabalı vapurla Avrupa yakasına da kolaylıkla geçebilecekler.” dedi.

Törene, Ukrayna’dan gemi ile gelen 40 misafir gazeteci ile davetliler katıldı.