Dünya Bülteni Haber Portalı

11:49, 09 Nisan 2017 Pazar

"ABD-Rusya arasında taraf tutmuyoruz"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yerel gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şu anda biz Rusya ve ABD arasında tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz. Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. Bu son olayda ABD'nin rejime (Esed rejimi) yönelik müdahalesini destekledik. Yani iki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok."

Son zamanlarda özellikle bazı ülkelerin ABD dahil 'Rejimin geleceğine Suriye halkı karar versin.' demeye başladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu, Esad'ı daha da cesaretlendirdi. Yani bu kadar insanı öldüren, insanlık suçu, savaş suçu işleyen bir rejimi meşrulaştırmaya çalışırsanız o zaman o rejim öldürmeye devam eder. Hele hele bir taraftan DEAŞ, bir taraftan rejim alternatifi yok gibi düşünürseniz, rejim de derki 'Beni tercih edecek herkes.' Ama öyle değil, iki şeytandan birini tercih etmek zorunda değil Suriyeliler. Pekala, DEAŞ'ı hep birlikte yok edebilirsiniz, pekala bu rejim gidebilir." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Daha önce kimyasal silah kullandı. Kimyasal silahları temizleyelim gibi girişimde bulunan ülkeler oldu. Fakat daha sonra kimyasal silah kullanmadan bu rejim (Esed) insanları öldürmeye devam etti."

"Biz bir çözüm sürecini başlattık. O süreçte bile ihlallere baktığınız zaman hepsi rejim ya da rejimi destekelyen ve İran'ın da desteklediği Şii grup Hizbullah, bunlardan kaynaklandı. Biz özellikle Rusya'yı defalarca da uyardık: Bunların garantörü sizsiniz. Daha sonra 3'üncü Astana toplantısında İran'ı da resmi olarak garantör yaptık. Yani rejimin ve destekçilerinin ateşkes ihlallerini engelleyecekler. Fakat tekrar rejim daha da ileri giderek kimyasal silah kullandı. Daha önce kullandığı zaman da kırmızı çizgi aşılmıştı. Ama maalesef o zaman gereken yapılmadığı için rejim öldürmeye devam etti.



"SADECE BİR SALDIRI YETMEZ, BU REJİMİN GİTMESİ GEREKİYOR"

"Son zamanlarda bazı ülkeler, ABD dahil, rejimin geleceğine Suriye halkı karar versin demeye başladı. Bu Esad'ı daha da cesaretlendirdi. Bu kadar savaş suçu işleyen bir rejimi meşrulaştırmaya çalışırsanız, o rejim öldürmeye devam eder."

"Sadece bir saldırı yetmez, bu rejimin gitmesi gerekiyor. Geçiş sürecinin başlaması gerekiyor. Herkesin kabul edeceği bir geçici yönetim olması lazım. Bu geçiş hükümeti ülkeyi seçime hazırlamalı. Siyasi çözüm en iyi çözüm ama Esad rejiminin yerine bir geçiş hükümetinin gelmesi için tüm dünya baskı yapmalı."

"Tüm görüşmelerimizde önce ABD'nin bu yaptığı mğdahaleye destek verdik. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmemizde de 'Bu kadar çaba sarf ettik ama ateşkes ihlallerine karşı siz gerekli adımları atmadınız. Şimdi de kimyasal silah kullandılar. Biz birlitke yürüttüğümüz bu sürece bağlıyız ama böylesine bir vahşete de sessiz kalamayız. O yüzden artık siz de şu Esad inadınızı bırakın ve geçiş hükümeti başlasın. Ateşkesin de ihlal edilmemesi gerekiyor."

"Eğer Tillerson Rusya'ya giderse, belki bir fikirdaş ülkeler toplantısı da yaparız, bunları değerlendirdik. Hepimizin ortak fikri artık Esad'ın burada kalmaması."