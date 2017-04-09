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Türk nörologlardan Afrikalı hekimlere eğitim
Türk nörologlardan Afrikalı hekimlere eğitim

Türk hekimler tarafından migren görülme sıklığı yüksek olan Afrika ülkelerinde görev yapan meslektaşlarına baş ağrısı tedavi seçenekleri eğitimi verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk nörologlar, şiddetli ağrıya yol açan migren hastalığının görülme sıklığı yüksek olan Afrika ülkelerinde görev yapan meslektaşlarına, baş ağrısı tedavi seçeneklerine ilişkin uygulamalı eğitim verdi.

Uluslararası Başağrısı, Türk Nöroloji ve Afrika Nöroloji derneklerinin desteklediği "1. Afrika ve 2. Ortadoğu Kuzey Afrika Ülkeleri Başağrısı Toplantısı", Fas'ın Marakeş kentinde yapıldı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Aynur Özge, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Derya Uludüz ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Necdet Karlı'nın katıldığı bilimsel toplantıda, Türk hekimler baş ağrısı tanı ve tedavisi konusunda deneyimlerini Afrikalı meslektaşlarıyla paylaştı, uygulamalı olarak tedavi seçeneklerine ilişkin eğitim verdi.

Türk Nöroloji Derneğinin desteklediği toplantıda, Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra Sahra Altı Afrika ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri ve Arap Yarımadası ülkelerinden hekimler yer aldı.

TÜRK DOKTORLARDAN AFRİKA AÇILIMI

Uluslararası Başağrısı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bolay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika açılımı çalışmalarının 2 yıl önce başlatıldığını belirterek, 2015'te İstanbul'da, "1'inci Türk-Pan Afrika Başağrısı ve Ağrı Yönetimi" başlığıyla düzenlenen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Uluslararası Başağrısı Derneği (IHS) ve Türk Nöroloji Derneği (TND) tarafından desteklenen ilk toplantıya, Afrika'nın farklı bölgelerinden 80 doktorun katıldığını söyledi.

Dünyanın en tanınmış baş ağrısı uzmanları ve Türk hekimleri tarafından bu toplantıda teorik ve uygulamalı eğitimin verildiğini, karşılıklı gereksinimlerin ve atılacak adımların planlandığını dile getiren Bolay, sonraki toplantıların migren görülme sıklığı yüksek olan Afrika'da yapılmasının kararlaştırıldığını aktardı.

Fas'ta gerçekleştirilen toplantıda da Afrika'ya özgü ağrı hastalıklarının ele alındığını, tedavi seçeneklerinin masaya yatırıldığını dile getiren Hayrunnisa Bolay, şunları kaydetti:

"Toplantıda, Sahra Altı Afrika ülkelerinde migren görülme sıklığının diğer ülkelere göre daha yüksek olduğu vurgulandı. Etiyopya'da 2 milyon, Fas'ta 250 bin kişiye bir nörolog düşüyor. Bu nedenle çoğu Afrika ülkesinde baş ağrısı için başvurulabilecek hekim sayısı yetersiz. Sahra Altı ülkelerde en yakın sağlık kurumunun 800 kilometre mesafede yer alması, acil bir durumda veya takiplerde karşılaşılan güçlükler arasında gösterildi."



İlgili Konular afrika türkiye
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