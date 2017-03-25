12:26, 09 Nisan 2017 Pazar

Van'da PKK operasyonu, çok sayıda gözaltı





Van'da polis tarafından PKK/KCK örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Van Emniyet Müdürlüğü terörle mücedele şubesi ekiplerince bu sabah PKK/KCK örgütüne yönelik il merkezinde operasyon yapıldı. Çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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