12:48, 09 Nisan 2017 Pazar

Arnavutluk ve Kosova'da oy verme işlemi başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına gitti.

Arnavutluk'taki kayıtlı seçmenler, yerel saat ile 09.00 itibarıyla Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'ne gelerek oy vermeye başladı.

Oyunu kullanan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Tiran'da dördüncü kez sandık açtıklarını belirterek, önceki seçimlerde olduğu gibi bu kez de katılımın yüksek olmasını umduklarını ifade etti.

Bayraktar, seçmenin halk oylamasına katılımının önemli bir husus olduğunu kaydederek, oy vermenin demokratik bir hak olduğunu ve demokrasinin gelişimi açısında önem taşıdığını söyledi.

Arnavutluk'ta bin 7 kayıtlı seçmen mevcut.

KOSOVA'DA İKİ ŞEHİRDE OY KULLANILIYOR

Kosova'da yaşayan Türk seçmenler de Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ile Prizren Başkonsolosluğu'nda oy vermeye başladı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova'da bin 275 kayıtlı seçmen olduğunu belirterek, herkesi oy vermeye çağırdı.

Bu yıl başkent Priştine dışında, Prizren'de de sandık açıldığını anımsatan Kılıç, ülkedeki Türk seçmenin ister Priştine'de isterse Prizren'de oyunu kullanabileceğini aktardı.

Oyunu Priştine Büyükelçiliği'nde kullanan Yaşar Yüce ise halk oylamasının Türkiye için önemli bir adım olduğunu dile getirerek, "Oyumuzu kullandık. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur." dedi.

Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Selen Evcit de Prizren'de ilk kez sandık açıldığına işaret ederek, bunun Kosova'daki katılım oranını artırmasını beklediklerini söyledi.

Evcit, "Priştine'nin daha uzak olduğunu düşünenler ve bizim civar bölgedeki vatandaşlarımız buraya da gelip oylarını kullanabilecekler. Bunun oy verme oranını artıracağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kosova ve Arnavutluk'taki oy verme işlemi yerel saatle 21.00'e kadar devam edecek.