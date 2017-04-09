13:21, 09 Nisan 2017 Pazar

Saman çuvallarının içinde 770 kilo uyuşturucu





Kocaeli'de durdurulan saman yüklü tırda, 770 kilogram esrar ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kocaeli'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, samanların arasına gizlenmiş 770 kilogram esrar bulundu. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından plakasını tespit ettikleri tırı TEM Otoyolu Körfez geçişinde durduran ekipler, saman yüklü tırı aramak için İl Emniyet Müdürlüğüne çekti. Burada narkotik dedektör köpekleri "Pascal" ve "Millov" ile yapılan aramada, saman çuvallarının içine gizlenmiş 770 kilogram esrar bulundu. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü M.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Konular Kocaeli esrar kaçakçıları

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.