Saman çuvallarının içinde 770 kilo uyuşturucu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kocaeli'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, samanların arasına gizlenmiş 770 kilogram esrar bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından plakasını tespit ettikleri tırı TEM Otoyolu Körfez geçişinde durduran ekipler, saman yüklü tırı aramak için İl Emniyet Müdürlüğüne çekti.
Burada narkotik dedektör köpekleri "Pascal" ve "Millov" ile yapılan aramada, saman çuvallarının içine gizlenmiş 770 kilogram esrar bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü M.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli'de durdurulan saman yüklü tırda, 770 kilogram esrar ele geçirildi
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