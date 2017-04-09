13:27, 09 Nisan 2017 Pazar

Etiyopyalı Hristiyanlardan "Hossana" kutlaması





Etiyopya'daki Ortodoks Hristiyanlar, "Hossana" gününü kutlamak için St. Urael Kilisesi'ne akın etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Ortodoks Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'na bir hafta kala "Hossana" gününü (mutluluk günü) kutlamak için St. Urael Kilisesi'ne akın etti. Kutlamalara katılan Etiyopyalılar, taç ve yüzük şeklinde takılar yapmak için hurma ağacı yaprakları satın aldı.

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