13:40, 09 Nisan 2017 Pazar

ABD Ordusu için sessiz 4x4 üretildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Alternatif enerji kaynaklı motor teknolojileri ile araç güvenlik ve inovasyonunda dünya lideri olan Amerikalı General Motor firması savaş alanlarında gece görüş teknolojisine sahip düşman kuvvetlere karşı üstünlük sağlayabilecek yeni bir 4x4 araç dizayn etti.

Son derece sessiz olabilme özelliği olan arazi taşıtı Hidrojen ile çalışıyor ve Amerika Birleşik Devletleri ordusu için geliştirildi.

Araç, Detroit'in yakınında bulunan Birleşik Devletler Ordusu'nun Tank Otomotiv Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TARDEC ) ile işbirliği içinde General Motor ( GM ) tarafından geliştirildi.

Chevrolet Colorado ZH2 modelinin sessizliği hakkında askeri bir deyişle araziye "akustik imza" atma oranı son derece az tanımlaması yapılıyor.

Araç yakıt ile çalışmadığı için ısıyı algılayan gece görüş kameralarına yakalama riski neredeyse sıfır. Başka bir deyişle "termal imza"sı bulunmuyor.







