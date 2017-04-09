ABD Ordusu için sessiz 4x4 üretildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Alternatif enerji kaynaklı motor teknolojileri ile araç güvenlik ve inovasyonunda dünya lideri olan Amerikalı General Motor firması savaş alanlarında gece görüş teknolojisine sahip düşman kuvvetlere karşı üstünlük sağlayabilecek yeni bir 4x4 araç dizayn etti.
Son derece sessiz olabilme özelliği olan arazi taşıtı Hidrojen ile çalışıyor ve Amerika Birleşik Devletleri ordusu için geliştirildi.
Araç, Detroit'in yakınında bulunan Birleşik Devletler Ordusu'nun Tank Otomotiv Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TARDEC ) ile işbirliği içinde General Motor ( GM ) tarafından geliştirildi.
Chevrolet Colorado ZH2 modelinin sessizliği hakkında askeri bir deyişle araziye "akustik imza" atma oranı son derece az tanımlaması yapılıyor.
Araç yakıt ile çalışmadığı için ısıyı algılayan gece görüş kameralarına yakalama riski neredeyse sıfır. Başka bir deyişle "termal imza"sı bulunmuyor.
Rusya ve İran Suriye'de her türlü saldırıya karşılık vereceğiz açıklaması geldi
Mısır Müslüman Kardeşler Kıpti kiliselerine yapılan bombalı saldırıları kınadı
Mısır'daki kiliselere yönelik terör saldırısında yaralanlar için Müslümanlar camide kan bağışında bulunuyor..
Mogadişu'da Savunma Bakanlığı binası yakınlarında silahlı kuvvetler komutanlığına saldırı yapıldı
Mısır'ın Tanta şehrindeki bir kilisede meydana gelen patlamanın hemen ardından Mısır'ın İskenderiye kentindeki bir kilisenin önünde de patlama yaşandığı bildirildi
Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili, "Bu sözde referandum, Rusya Federasyonu'nun 2014 yılında Kırım'da yaptığı gibi işgalin açık bir ilhaka dönüştürülmesi senaryosudur" dedi
Başkent Caracas'ta binlerce kişi hükümeti protesto etti. Polisin biber gazı ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğu gösterilerde 17 kişi yaralandı
ABD ordusu ve General Motor işbirliği ile ordu için Hidrojen ile çalışan sessiz bir 4x4 araç üretildi
Etiyopya'daki Ortodoks Hristiyanlar, "Hossana" gününü kutlamak için St. Urael Kilisesi'ne akın etti.
Türk seçmenler, Tiran ve Priştine büyükelçilikleri ile Prizren Başkonsolosluğu'nda anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına gitti
Mısır'ın Tanta şehrinde, Kutsal Meryem Kilisesi yanında patlama meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralı var
Müslüman Kardeşler teşkilatının kurucusu Hasan El Benna'nın Mısır doğumlu torunu Hani Ramadan kamu düzenini bozma tehdit ettiği iddiasıyla konuşma için geldiği Fransa'dan sınırdışı edildi
Yemen Hükümeti, Husilerden geri alınan El-Muha Limanı ile bazı sınır kapılarının yeniden çalışmaya başlaması için gereken son hazırlıkları yapıyor
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı, Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubuna Avustralya seyahatini iptal edip Kore sularına dönmesi emrini verdi.
Mısır'da, İhvan mensup 2 kişinin, güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Urum el Coz köyüne yönelik bombardımanda 18 sivilin hayatını kaybettiği, 25 sivilin de yaralandığı bildirildi