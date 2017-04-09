13:57, 09 Nisan 2017 Pazar

Venezuela'da ABD yanlılarından hükümet karşıtı protesto

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Amerikan yanlısı binlerce kişi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti karşıtı gösteri düzenledi.

Caracas'ta ve diğer kentlerde binlerce kişi, muhalefet lideri Henrique Capriles'e verilen 15 yıl boyunca devlet başkanlığı seçimlerine katılmaması kararını protesto etti.

Polis bazı göstericilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale ederken, protestolarda 17 kişi yaralandı.

Daha önce Miranda eyaleti valiliği de yapan Capriles, 2012 ve 2013'teki başkanlık seçimlerinde adaylığını koymuş, ancak her iki seçimi de kazanamamıştı.

Henrique Capriles, ülkede devam eden hükümeti protesto gösterilerinin arkasındaki isim olarak görülüyor.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla, Kongre'nin, mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle yasama organının yetkilerini üzerine almıştı.

Muhalefet, bu kararın ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunurken, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.

Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protesto gösterilerini sürdürüyor.