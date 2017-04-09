Gürcistan'dan Rusya'ya

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Gürcistan hükümeti, ülkeden tek taraflı bağımsızlığı ilan eden Güney Osetya’da bugün düzenlenen sözde devlet başkanı seçiminin yanı sıra, Güney Osetya isminin "Alanya" olarak değiştirilmesi oylamasına sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, yazılı açıklamasında, sözde seçim ve referandumun bölgenin ilhak edilmesine hizmet ettiğini savundu.
Söz konusu eylemlerin ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı yürütüldüğünü vurgulayan Margvelaşvili, açıklamasında, "Etnik temizlik sonucunda nüfusunun büyük kısmı sürgün edilmiş, ayrıca sadece yabancı bir devletin (Rusya) işgal güçlerinin kontrol edebiliği bölgede, insanların bir şekilde ifade özgürlüğü üzerinde konuşmak mümkün değil." ifadelerine yer verdi.
"Bu sözde referandum, Rusya Federasyonu'nun 2014 yılında Kırım'da yaptığı gibi işgalin açık bir ilhaka dönüştürülmesi senaryosudur." ifadesini kullanan Margvelaşvili, gelişmelerin Kafkasya ve Karadeniz bölgesinin güvenliğini tehdit ettiğini savundu.
Margvelaşvili, ülkesinin uluslararası ortaklarını Rusya'nın işgal politikası ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğüyle egemenliğini tehdit eden gelişmelere gereken tepkiyi göstermeye çağırdı.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı ise, gelişmelerin yasa dışı bir ilhaka doğru gittiğini ileri sürdü.
Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da uluslararası hukuka göre işgal edilmiş bir bölgede herhangi bir seçim veya referandumun geçerli olmadığı belirtildi.
Açıklamada,şunlar kaydedildi:
"Rus işgal güçlerinin bu provokatif eylemleri, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini açık bir şekilde ihlal ediyor. Bu, bir dizi etnik temizlik ve askeri müdahale sonrası Gürcistan topraklarının işgal edilmesinin meşrulaştırması girişimidir.
Gürcistan'ın tarihi bölgesine, Rusya Federasyonu'na bağlı bir bölgeye benzer bir isim verilmesi, 'Güney Osetya Cumhuriyeti-Alanya Devleti' için bir referandum düzenlenmesi bölgenin yasa dışı ilhakının temellendirilmesine hizmet ediyor."
Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Rusya'ya Gürcistan topraklarından askeri birliklerini çekmesi çağrısı yaptı.
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