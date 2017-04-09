14:17, 09 Nisan 2017 Pazar

Mısır'da ikinci patlama, ölü sayısı artıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'da başkent Kahire'nin kuzeyinde, Nil Deltası'ndaki Garbiya iline bağlı Tanta'daki Kıpti Saint George Kilisesi'nde meydana gelen patlamada bilgilere göre en az 25 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.

Kilisede bir bombanın patlatıldığı ya da intihar bombacısı ihtimalleri değerlendiriliyor.

Mısır devlet televizyonu, Başbakan Şerif İsmail'in olayla ilgili bilgi almak için İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar ile telefonda görüştüğünü aktardı. Başbakan İsmail yaptığı açıklamada olayı "açık bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Saldırıyla ilgili soruşturma için Mısır Başsavcısı Nebil Sadık'ın görevlendirildiği duyuruldu.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Hristiyanlar tarafından Hz. İsa'nın Kudüs'te girdiği gün Palmiye Pazarı olarak kutlanıyor. Patlamanın ardından güvenlik güçlerinin kilise civarında başka patlayıcıların da bulunması ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İKİNCİ BOMBA PATLADI

Tanta kentinde dakikalar sonra ikinci bir patlama meydana geldi. Yerel basına göre ikinci patlama bir polis karakolu hedef alındı.

Geçen Aralık ayında başkent Kahire'de katedrale yönelik bombalı saldırıda, çoğu kadın ve çocuk en az 25 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi de yaralanmıştı.

Mısır'da Kıptîler yaklaşık 90 milyonluk nüfusun yüzde 10'unu oluşturuyor.