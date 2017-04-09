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Türkiye'den Mısır saldırılarına kınama
Türkiye'den Mısır saldırılarına kınama

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik saldırıyı kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Mısır'ın Tanta şehrinde bir kilisede düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Çelik, saldırıyla ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Birçok insanın yaşamına mal olan saldırıyı şiddetle kınayan Ömer Çelik, "Kalbimiz Mısır halkıyla." ifadesini kullanıldı.

 



İlgili Konular türkiye mısır
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Türkiye'den Mısır saldırılarına kınama

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