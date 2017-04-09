14:48, 09 Nisan 2017 Pazar

Türkiye'den Mısır saldırılarına kınama





AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik saldırıyı kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Mısır'ın Tanta şehrinde bir kilisede düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. Çelik, saldırıyla ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Birçok insanın yaşamına mal olan saldırıyı şiddetle kınayan Ömer Çelik, "Kalbimiz Mısır halkıyla." ifadesini kullanıldı.

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